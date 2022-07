La Papasseit recordarà avui (19 h), per celebrar el novè aniversari de l’obertura de la llibreria manresana, Gabriel Ferrater amb una tertúlia sobre la vida i obra del poeta que anirà a càrrec del periodista cultural Jordi Amat, autor de Vèncer la por. Vida de Gabriel Ferrater (Edicions 62), i de l’exalcalde de Manresa Jordi Valls. En el seu llibre, Amat retrata una de les figures més brillants i decisives, i probablement una de les més mal conegudes, de la postguerra civil en una biografia que va més enllà del mite i redefineix les angoixes i els dies d’un personatge fascinadorament complex. La tertúlia i presentació del llibre, amb entrada lliure, anirà acompanyada d’un piscolabis per celebrar l’aniversari d’un establiment que s’inaugurava el 29 de juny del 2013, a la Plaça Gispert, per omplir un forat a la ciutat, el de la venda de llibre usat. El 2017 es traslladaven a l’espai actual, al número 25 del carrer Barcelona.