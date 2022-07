‘La Resistencia’ de Movistar Plus+ acomiada aquest dijous 7 de juliol la seva temporada a Eivissa, l’illa balear que també va acollir aquest dimecres el programa de David Broncano. La convidada va ser la cantant catalana Rigoberta Bandini, una de les revelacions del Benidorm Fest amb el seu ‘Ay mamá’, que va sorprendre l’audiència amb una inesperada notícia: «Em retiro», va avançar en el xou.

«He d’explicar una cosa importantíssima», va començar anunciant Bandini en el programa. «A la tardor faré el final de la gira i després, em retiro una temporada llarga. Però retirar-me dels escenaris no significa que no vagi a treballar», va aclarir.

Aprovechad para ir a ver a @rigobandini porque pasará tiempo hasta que podáis volver a hacerlo. pic.twitter.com/rJtvpBWjj5 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 6 de julio de 2022

«No puc més»

L’artista va mirar d’explicar després la seva decisió: «La veritat és que ja estic una miqueta fins al cony de tot i no puc més. No volia sonar gaire misteriosa, però aviat anunciarem la gira de tardor, que seran uns concerts molt especials i acabarem amb això», va afirmar.

Bandini va anar al programa de Movistar Plus+ per repassar, amb David Broncano, la intensitat amb què havia viscut aquest últim any, en què la seva participació al Benidorm Fest l’ha fet enormement popular. No va guanyar el concurs i no va anar a Eurovisió, però el seu ‘Ay mamá’ ha sigut una de les cançons més escoltades en els últims mesos.

🎤 @rigobandini pic.twitter.com/UpXTPekLTR — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 6 de julio de 2022

La cantant també va comentar que li agradaria saber si a Julio Iglesias li havia agradat la seva cançó amb el nom del cantant. «No sé si li ha arribat o no, com que viu en un búnquer a la República Dominicana...», va fer broma, abans de delectar el públic amb el seu ‘Ay mamá’ a l’embarcador de Santa Eulària des Riu.