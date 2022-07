És possible una seguretat més enllà de la policia i el punitivisme?. Aquesta és la pregunta que donarà peu a la conferència que l’expert internacional en seguretat Alex S. Vitale oferirà avui a 2/4 de 7 de la tarda, a la Plana de l’Om. Un acte promogut per la XEPC (Xarxa d’Estructures Populars i Comunitàries) i l’editorial Tigre de Paper, que vol posar sobre la taula alternatives en el camp de la seguretat que puguin ser aplicables a Manresa. El ponent, Alex S. Vitale és professor del Brooklyn College de Nova York i autor de La fi del control policial, que ha publicat el segell manresà i que aborda la incompatibilitat entre l’expansió de l’autoritat policial i l’empoderament de la comunitat, la justícia social i, fins i tot, la seguretat pública. L’acte servirà també per a la presentació del llibret sobre alternatives de seguretat que ha realitzat la XEPC, amb la vocació que esdevingui, expliquen els seus promotors, «una eina compartida, enriquida i útil per a processos veïnals i comunitaris transformadors».