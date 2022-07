L’energia i l’entusiasme de dues de les figures més reconegudes del gòspel a Chicago van donar ahir el tret de sortida al Campus Gospel de Rajadell. Els músics nord-americans Dexter Walker i Cinque Cullar van entusiasmar la vuitantena de campusins que van començar a arribar dijous al vespre i que fins diumenge participaran dels tallers per aprendre a cantar gòspel a través de les sessions programades a la sala polivalent.

La setzena edició del festival tornava per la porta gran i, anit, era previst el primer dels tres concerts, protagonitzat per Safari Choir. Avui serà el torn de The Gospel Wings (22 h) i demà (19 h) actuaran els amfitrions, Esclat Gospel Singers i Esclat Gospel Junior. Les entrades per als concerts, oberts al públic, es poden adquirir a través de la pàgina web a un preu de 15 euros per actuació.