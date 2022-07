Per quart any consecutiu, Univers ha convocat un equip d’autors catalans per participar en el seu recull de contes «per posar a la maleta» de les vacances.

Enguany la compilació es diu Grand Hotel i els relats versen sobre aquests establiments. Però no necessàriament amb el to «lluminós» que els havia encomanat l’editora, Esther Pujol, confessen alguns dels participants. L’alineació inclou noms com els de Xavier Bosch, Sílvia Soler, Llucia Ramis, Roc Casagran i el navasenc Xavier Mas Craviotto.

La iniciativa va començar el 2019, amb el naixement del segell Univers. Aquell Barcelona suites va ser, de fet, el primer títol del seu catàleg. Quatre anys després, la proposta comença a agafar bisos de tradició: després del títol inicial van venir Nits d’estiu (2020) i Vora el mar (2021).

En aquesta ocasió, Univers va demanar als escriptors que els contes versessin sobre el món dels hotels, un univers tan literari com cinematogràfic. Complementàriament, es va suggerir que el relat tingués un to «lluminós». Tanmateix, han estat diversos els qui no s’han pogut (o volgut) cenyir a aquesta indicació. De manera que «el còctel» que és Grand Hotel i el seu «bon gust final» –expressions de Pujol– ha acabat sent probablement més heterogeni i també més fosc del previst.