Mia Hansen-Love, una de les veus més sensibles i clarividents del cinema europeu actual, va concebre La isla de Bergman després que finalitzés la seva relació sentimental de quinze anys amb Olivier Assayas, un altre realitzador d’altra volada. La seva protagonista, Chris, és una directora que viatja a l’illa de Faro, on Ingmar Bergman visqué i rodà un bon grapat d’obres mestres, al costat de la seva parella, que també és un reconegut cineasta. El seu objectiu és trencar el bloqueig creatiu que pateix i encetar un nou cicle en la seva filmografia. La seva dimensió autobiogràfica és evident (Chris, encarnada impecablement per Vicky Krieps, és l’alter ego de la Mia), però les seves intencions ultrapassen sortosament aquest component (i l’homenatge al genial autor suec) i configuren un evocador, magnètic i enriquidor diàleg entre la realitat i la ficció. La isla de Bergman es revela com una apassionant (i sensitiva) reflexió del cinema dins del cinema, en què la pel·lícula inicial en conté una altra, tot abraçant una fascinant i hipnòtica estructura de nines russes. L’artífex de perles com Le père de mes enfants i El porvenir ha volgut endinsar-se audaçment, com el seu personatge, en nous territoris expressius i el resultat final és una delicada, perspicaç i harmònica mirada a la inevitable confrontació entre les nostres emocions i els nostres anhels que eixampla els seus horitzons. El gegantí fantasma de Bergman és omnipresent (hi ha seqüències filmades a la casa on va residir), però la creadora francesa no ha volgut perpetrar un artefacte cinèfil, i, a més a més, s’allunya paulatinament de l’esperit tortuós, consubstancial al mestre escandinau, i la calidesa (i una visió esperançada del present) s’imposa finalment a les tenebres. Una altra delicatessen de cinc estrelles de la imprescindible Hansen-Love.