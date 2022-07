Una combinació de creativitat, imaginació i abstracció va convertir ahir el centre de Moià en un gran aparador de propostes artístiques no sempre fàcils d’interpretar a primer cop d’ull però que no deixaven indiferent ningú pel seu caràcter peculiar i sovint amb un punt transgressor, dos elements propis de les creacions contemporànies. L’art experimental tornava a la capital del Moianès per mitjà del col·lectiu Ex Abrupto (i de l’Ajuntament), en la setena edició d’un festival que va tornar a captivar un nombrós públic, del poble i de fora.

Performances, instal·lacions, exposicions, tallers, un mercat d’autoedició i molta música, van omplir d’activitat un programa que arrencava a les 11 i acabava de matinada, i que va ser possible gràcies a la participació de més de mig centenar d’artistes emergents i consolidats, alguns d’ells internacionals però majoritàriament de Catalunya i sobretot locals, perquè l’objectiu del festival «és que tingui un impacte a la vila, i l’està tenint», assegurava Eudald Van der Pla, membre del col·lectiu Ex Abrupto, després de veure «el bon ritme» amb què començava la jornada. El parc municipal i el carrer de Sant Sebastià van ser els punts neuràlgics de l’oferta artística del festival, i al migdia aquest carrer ja era ben ple. L’embranzida la va donar cap a les 12 el concert a l’església de l’Escola Pia, que en poca estona es va omplir a vessar per assistir a un espectacle que també feia gala de l’essència experimental del festival. I és que el concert fusionava dos estils allunyats com són la música clàssica de l’Orquestra de Cambra del Moianès i la dansa flamenca de la bailaora Aina Núñez, i van encaixar en una posada en escena que va mantenir el públic expectant. La resta de concerts arribarien a la tarda i s’anirien succeint fins a la matinada, però el programa diürn contenia una àmplia llista de propostes més enllà de l’oferta musical. Tant al matí com a la tarda, el carrer de Sant Sebastià va esdevenir l’eix central d’algunes performances, i especialment de les instal·lacions artístiques ubicades als garatges o baixos de les cases transformats en petits museus de creacions multidisciplinàries, des de l’escultura fins a la fotografia, les projeccions o instruments d’última tecnologia com unes ulleres de pilot de dron on es podien veure imatges obtingudes precisament a partir d’una càmera de dron. Una àmplia oferta que, en part, girava «a l’entorn de temàtiques basades en la identitat de gènere i del cos», amb una voluntat reivindicativa «i d’esperit crític, transformador, i que transmetin coneixement», apuntava Van der Pla. En aquest mateix carrer, les instal·lacions convivien amb altres propostes intermitents, com la desena de membres del Cercle Artístic del Moianès que durant el matí van participar en la 51a trobada d’sketch urbà tot pintant en un paper les façanes, edificis o carrers que tenien davant. I, mentrestant, al parc municipal s’hi feien altres activitats, i aplegava el mercat d’autoedició, on una vintena d’artistes exposaven i venien projectes autogestionats. El festival s’apropa als infants amb tallers i exposicions El festival Ex Abrupto ha fet un pas més per acostar l’art contemporani als més petits, i els alumnes de les escoles Pia i Josep Orriols de Moià han estudiat la temàtica i n’han fet treballs que ahir s’exposaven a l’Escola Pia. Al matí també van poder participar en tallers al parc municipal.