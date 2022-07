El concurs de microtextos teatrals del Casino de Calaf premia dues obres on es reclama un reconeixement de la dona a la societat. Será maravilloso, del badaloní Marc Torrecillas, i interpretat per Marta Fons i Jaume Forés, es va endur el premi del jurat, mentre que el text i representació que va despertar més interès del públic va ser Nèbula, amb autoria dels joves Albert Lladó, de Valls de Torroella, i Marc Freixa, de Manresa, i interpretada per Clara Badia i el mateix Freixa. Els dos treballs guanyadors es van endur un premi de 500 euros cadascun. Els guardons es van atorgar al final del concert que Salva Racero oferia dissabte a Calaf dins del Festival Alta Segarra, que enguany organitza, també, Casino de Calaf.

Será maravilloso tracta, amb aires de comèdia, sobre la feina de fer de mare a la societat i els rols familiars que ha d’assumir, presentat en una particular entrevista de feina. Nèbula és un text delicat sobre la història real d’una científica, Caroline Herschel, una astrònoma que havia quedat a l’ombra del seu germà fins que va descobrir un cometa. Les obres es van poder veure dissabte al vespre en el marc del Castell de Calaf i a cal Matrícules. Casino de Calaf ja ha convocat la tercera edició dels microtextos teatrals. En la d’enguany s’hi havien presentat més d’una trentena de treballs.