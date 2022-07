El lliurament de les Creus de Sant Jordi 2022 ha reivindicat Catalunya com a terra d’acollida, diversa, plurilingüe i mestissa, després del debat suscitat per l’atorgament del guardó a personalitats com el grup Estopa. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, afirma que només hi pot veure la polèmica qui no entengui com és “la Catalunya d’avui i de demà”. El president aplaudeix que el país consolidi “tot allò que cohesiona i que reflexa la pluralitat i diversitat” del país. Durant el lliurament dels guardons, els germans Muñoz, han reivindicat aquesta Catalunya plural, que és “exemple a tot el món” i han defensat una sanitat i una educació públiques “que s’ocupi de tothom” independentment del nivell de renda.

En aquest sentit, els Estopa han volgut “compartir l’honor” del premi amb sanitaris i professors. “Han estat al peu del canó”, han recordat. Sobre l’educació, els de Cornellà han advertit que hi ha una minoria que vol una societat “ignorant” i ha reivindicat els professionals del sector perquè ningú quedi enrere i es puguin desenvolupar “capacitats i talents”. També una altra de les guardonades, l’activista social Fàtima Ahmed, ha posat en valor l’estima de Catalunya per la seva propia diversitat i la “lluita incansable” del teixit social per transformar barris i ciutats amb l’objectiu d’erradicar “discriminacions”. Ahmed ha agraït el reconeixement de la paritat i la diversitat territorial en els guardons d’aquest 2022 i reclama per al futur el reconeixement de les “diversitats en majúscules”. “El país el fem entre tots, cadascú des del seu àmbit i el seu territori”, ha exclamat la titular de Cultura, Natàlia Garriga. La consellera s’ha referit als guardonats com a exemples als que “cal seguir” perquè fan més gran la societat catalana. Una reivindicació constant de la diversitat i pluralitat que ha tingut el seu colofó en el discurs de clausura del president, Pere Aragonès. Aragonès ha explicat que Catalunya és una “nació d’elecció” que no mira els orígens, sinó cap a un futur “obert al món”. Pel president, aquesta diversitat és un “llegat” que cal consolidar. “L’energia” del país, explica el president, radica en la seva gent i en “l’excel·lència” de persones i entitats com els guardonats en els seus diferents àmbits: “Són l’orgull de Catalunya”, ha exclamat. El físic berguedà Lluís Torner, Laia Palau, Hipra o l’Elèctrica Dharma A més dels Estopa o Fàtima Ahmed, el lliurament de les Creus de Sant Jordi 2022 ha reconegut la tasca d’una vintena de personalitat i una desena d’entitats, entre els que destaquen noms com l'actriu Carme Elias, el pallasso Tortell Poltrona, l'esportista Laia Palau, la companyia Elèctrica Dharma o la Fundació Gran Teatre del Liceu. Entre les personalitats distingides també hi ha la professora de llengua catalana Maria Carme Cardó; l'artista Mari Chordà; el productor discogràfic i impulsor de Picap Joan Carles Doval; la professora i intèrpret Rosa Maria Duran; l'escriptor Josep Espunyes; la física María del Carmen Llasat; el pintor muralista Josep Minguell; la professora, política i activista Maria Olivares; el pagès Lluís Parés; l'enginyer Jordi Puig; el sociolingüista Miquel Strubell; el fotògraf japonès afincat a Catalunya Hisao Suzuki; el físic Lluís Torner; l'economista Carme Trilla; la pastora Marina Vilalta; i l'artista plàstic Andreu Vilasís i Fernàndez-Capalleja. Quant a les entitats, l'Associació Colla de Castellers els Bordegassos de Vilanova pel 50è aniversari, l'Associació El Círcol de Reus; l'Associació pels Drets Sexuals i Reproductius; l'Associació Societat Cultural i Esportiva La Lira; el Teatre Joventut de la Faràndula pels 75 anys d’història; i l'Orfeó Vigatà amb motiu dels 120 anys de trajectòria.