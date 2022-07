Una setantena de veus vingudes d’arreu de l’estat participen al Campus Gospel

Rajadell ha tornat a recuperar el Campus Gospel després de dos anys d’aturada per la pandèmia. Durant tres dies el municipi s’ha omplert de concerts i tallers que giren al voltant d’aquest gènere musical i que ha tingut l’assistència d’una setantena de campusins, terme que reben les persones inscrites al campus. La meitat eren de Catalunya i l’altra meitat provenien d’arreu de l’estat espanyol, de llocs com Euskadi, les illes Canàries i Balears, Madrid, València, Aragó, Múrcia i Andalusia. També hi havia una persona de França. Dels 75 participants, una tercera part ja ho havia fet en edicions anteriors i la resta era la primera vegada que en prenia part.

El Campus Gospel de Rajadell va començar divendres passat amb uns tallers per aprendre a cantar gospel impartits per Dexter Walker i Cinque Cullar, dues de les figures més destacades de Chicago. I va finalitzar ahir a la tarda a la plaça de l’Església del municipi amb un concert que va anar a càrrec de l’Esclat Gospel Singers i l’Esclat Gospel Junior, sota les ordres dels seus directors Ramon Escalé i Laia Badrenas. Entremig hi va haver les actuacions del grup noruec Safari Choir, dirigit per Eirik Kaasa, i de la formació belga The Gospel Wings, amb el camerunès Didier Likeng com a figura important. Van reunir una mitjana de 300 assistents divendres i dissabte al vespre, respectivament.

Ramon Escalé, director de l’Esclat Gospel Singers, destacava que, tot i la parada de dos anys per la pandèmia, «hem superat les expectatives», i des de l’organització en fan una «valoració positiva». Per la seva part, Àlex Mazcuñán, coordinador logístic, assenyalava que sense la col·laboració dels veïns «no seria possible» la realització del campus perquè ells acullen a casa seva els músics i cedeixen alguns espais, com per exemple el castell de Rajadell, on «per primera vegada hi hem pogut fer un assaig», afegia.

Mazcuñán també comentava que aquest any s’havia organitzat el Campus amb «moltes ganes» i que els propers anys se seguirà fent perquè funciona bé i a la gent li agrada. Per tant, «la voluntat de continuar hi és», afirmava.

Preguntats per si hi havia algun requisit per participar-hi, tant ell com Escalé ho tenien clar. L’únic que fa falta és «tenir ganes de desconectar del món, cantar i compartir emocions i experiències amb altra gent d’arreu del món a qui els agradi el gòspel». Destacaven que l’objectiu final d’aquests tres dies era que, tant els inscrits als tallers com el públic, marxessin amb ganes de «repetir l’experiència».