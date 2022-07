Els Tirallongues i la Cia Voël inauguraran amb un espectacle de gran format una Mediterrània que se suma a la Manresa 2022

Després de celebrar dues fires marcades per les restriccions per la pandèmia, la Fira Mediterrània de Manresa encara la celebració de la 25a edició, del 6 al 9 d’octubre, tornant al carrer. La fira d'aniversari reivindicarà així l'espai públic i recuperarà, després de sis anys, un espectacle de gran format per inaugurar-la amb una proposta que combina circ, música i cultura popular i que la connecta amb la celebració de Manresa 2022. Es tracta de El Pou de la gallina, de la Cia Voël, que revisa la llegenda manresana des del llenguatge contemporani del circ en diàleg amb la colla castellera Tirallongues de Manresa. La Mediterrània tindrà 70 propostes dins de la programació oficial, de les quals 50, el 71%, tenen caràcter d’estrena. Els responsables del mercat manresà, amb el director del certamen al capdavant, Jordi Fosas, han presentat avui el programa al Conservatori de Música de Manresa. La llotja professional tornarà al Centre Cultural el Casino, al centre de la ciutat, una novetat de l'any passat molt ben valorada per artistes i programadors.

El pressupost d'aquat any ha incrementat respecte l'edició anterior que va suposar una inversió de 900.000 euros. Enguany és d'un milió d'euros gràcies a l'aportació de la Generalitat. Entre les novetats, la fira incorporarà un nou itinerari que vincula la cultura popular i ciutat, on a partir d’entitats manresanes es podran descobrir manifestacions de cultura popular d’arreu del país, com la Diada Castellera, amb els Tirallongues de Manresa, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Lleida, i la Trobada de Bestiari de foc. També, l'OFF d’arts escèniques es reformula i se'n crea un de dansa vinculat al Pla d’impuls a la dansa d’arrel i un de teatre vinculat a la narració oral. Pel que fa a la música, la Fira continua impulsant el Concurs Sons de la Mediterrània, organitzat pel Grup Enderrock i el Centre Artesà Tradicionàrius, adreçat a grups i solistes emergents amb propostes de folk i músiques d’arrel de la Mediterrània, que celebrarà la final en el marc de la Fira; l’Humus Mediterrani, que organitza D’Arrel amb les propostes emergents més properes a l’arrel, i l’Estepa Mediterrània, amb l’oferta més underground, on s’inclou l’escenari de Cases de la Música amb els grups seleccionats dins del Programa de Suport a la Creació. Any de celebracions A més el 25è aniversari, enguany coincideixen altres celebracions que també es posaran de relleu dins la programació artística: els 500 anys de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a la capital del Bages (Manresa 2022) i el centenari de l’Obra del Cançoner Popular. La programació també recull els primers fruits del Pla d’impuls a la dansa d’arrel, engegat l’any passat per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya i la Fira. El carrer tindrà tot el protagonisme en l’espectacle Inaugural i en el regal sonor dels 25 anys de Fira. A més, per segon any, la Fira ha impulsat l’Obrador d’arrel i tant l’espectacle inaugural com el regal sonor previst al final d’aquesta edició, estan inclosos en aquest programa d’acompanyament als artistes que exploren nous camins a partir de l'arrel i la cultura popular. El regal sonor en motiu dels 25 anys, Narro, posarà en relleu els trets que defineixen la Fira Mediterrània, el diàleg entre la tradició i la contemporaneïtat, en el marc de la ciutat de Manresa. Aquesta exploració sonora a tres bandes durant els quatre dies de Fira anirà a càrrec de Pau Benítez, flabiolaire que beu de la tradició, i de Joan Cot, compositor que treballa des de l'electrònica. El fruit dels enregistrament resultants serà un regal pels 25 anys, que es compartirà amb tothom en la cloenda. La 25a Fira Mediterrània provocarà també espais de participació comunitària, amb la voluntat de generar contexts que puguin ser replicables en altres municipis, com la programació a la nova Plaça de la Fira i la Taverna Cervesa Guineu, entre altres, pensades per ballar i cantar. En aquesta línia, es potenciaran maridatges i diàlegs entre creadors contemporanis i associacions de cultura popular. Aquestes propostes volen estimular les noves mirades a la cultura popular i provocar que aquests diàlegs amb les associacions s’estenguin pel territori, més enllà de la compra i venda d’espectacles. Els tres eixos: mirades, joves i present Jordi Fosas, director artístic, segueix el fil del seu projecte artístic i torna a centrar la seva proposta en tres grans eixos: mirades (d’artistes del món contemporani que incorporen la mirada a l’arrel en les seves propostes), joves (amb artistes emergents que parteixen de l’arrel com a matèria prima) i present (reflexionant sobre la tradició avui i com travessa i impregna la creació artística i la programació cultural). Mirades a l’arrel amb maridatges La imatge de la 25a Fira Mediterrània proposa un maridatge entre la cultura popular i la contemporaneïtat. Aquest diàleg el veiem en la figura central, un dels capgrossos de Manresa vestit amb roba actual i amb el cos de Xavier Gumà, un dels joves que participen en les accions del Pla d’impuls i un dels artistes de l’Obrador d’arrel. Creada per l’estudi de disseny Kocori, lliga amb la idea de les mirades sobre l’arrel, la cultura popular i el patrimoni immaterial que fa la programació de la Fira i que marquen la seva especialització en relació a la resta de fires del sector cultural. En aquesta línia, la 25a Fira proposa diversos diàlegs i maridatges entre creadors contemporanis i associacions de cultura popular: la Cia Voël amb la Colla Castellers els Tirallongues; el Cor Jove Amics de la Unió amb Marcel Bagés i David Soler; Israel Galván amb l’Escolania de Montserrat; Els Escarlata i Joana Gomila i Laia Vallès amb l’Esbart Manresà; Roberto Olivan i Arnau Obiols amb l’Esbart Ciutat Comtal, i Pep Gimeno “Botifarra” amb la Unió Musical de Bages, entre d’altres. Protagonisme dels joves Els artistes joves que utilitzen l’arrel com a motor creatiu continua essent un dels eixos principals de la programació. L’aposta pel talent emergent es fa palesa amb molts dels artistes que integren el cartell de la 25a edició, durant la qual presentaran els seus primers o segons treballs, com Júlia Colom, Mar Grimalt, Marala, Adrián Vega, Pere Seda, Clàudia Serrahima i Àfrica Llorens, entre altres. Present: la tradició que ens travessa Fira Mediterrània posa l’accent en una arrel creativa que no viu aliena a la realitat que ens envolta i que a partir de la cultura popular i tradicional ens parla en present i ens interpel·la avui. Aquest 2022, i en motiu de la 25a edició de la Fira, es vol analitzar com avui la tradició travessa i impregna (o pot impregnar) la creació artística i la programació cultural. Itineraris de la mediterrània Música Descobrirem les novetats de l’escena catalana d’arrel (entre d’altres ,amb la presentació de l’OMAC Juvenil i els nous treballs de Ros, Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries o Fenya Rai!). També l’escena mediterrània de músiques del món, amb Antonio Castrignanò, Marala, Júlia Colom o Mélodie Gimard presentant nou disc. I per primera vegada la Fira estructura un itinerari a partir de les propostes que beuen de la tradició i que juguen amb l’experimentació i l’electrònica, amb Tarta Relena i Los Sara Fontán amb Cocanha, i Ikram Boulum, Cernadas i Jonás de Múrias, entre altres. Música i arts escèniques: Una mirada més enllà de la Mediterrània. Fira Mediterrània oferirà una mirada més enllà del seu principal espai programàtic, la Mediterrània, per descobrir artistes que proposen una interessant mirada a l’arrel, com per exemple la taiwanesa Lin I-Chin, els quebequesos Les Archipels i el portuguès Omiri, entre d’altres. Arts escèniques: Un itinerari de dansa amb Israel Galván, Adrián Vega i Magí Serra, entre d’altres, i amb els primers fruits del Pla d’impuls a la dansa d’arrel. I un nou itinerari de teatre i circ, centrat en la memòria, llegat i narració oral, on podrem veure a Àfrica Llorens, Cia. Voel, Mos Maiorum i Zum-Zum Teatre, entre d’altres. Propostes familiars: Un itinerari defineix les propostes familiars i escolars de la Fira, que aquest any inicia una reestructuració i a més de recollir propostes que porten els infants als teatres, amb projectes dels Samfaina de Colors o De Paper, també recull propostes que porten els infants al carrer (per exemple amb Memòria sota l’aigua d’Alícia Buil), i propostes que porten els artistes a les aules, com és el cas del taller del Cor Jove Amics de la Unió vinculat a l’Obra del Cançoner Popular. Cultura popular i ciutat: I aquest 2022 neix un nou itinerari que vincula la cultura popular i ciutat, on a partir d’entitats manresanes descobrim manifestacions de cultura popular d’arreu del país, com la Diada Castellera, amb els Tirallongues de Manresa, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Lleida, i la Trobada de Bestiari de foc. L'Obra del Cançoner Popular El rizoma és una tija subterrània que creix horitzontalment respecte a la superfície del sòl i conserva la capacitat d'emetre nous brots i arrels a partir dels seus nusos. Així doncs, a partir d’un nus, una proposta artística de la programació de la Fira, el públic pot descobrir persones o fets de la cultura popular mitjançant brots i arrels en forma d’activitats paral·leles com exposicions, conferències i/o col·loquis. El Rizoma de la 25a Fira Mediterrània té l’objectiu de donar a conèixer l’Obra del Cançoner Popular, aprofitant la celebració del seu centenari. La programació artística inclou dos projectes de l’Obrador d’arrel que basen el seu repertori en l’immens llegat tradicional del recull. És el cas de Les eines, del Cor Jove Amics de la Unió de Granollers, un testimoni de les melodies que sonaven durant les jornades de treball al camp a principis del segle XX, amb arranjaments i acompanyament musical en directe de David Soler i Marcel Bagés. I de Solc, de l’Esbart Ciutat Comtal i Arnau Obiols, sota la mirada de Roberto Olivan, que se centra en les figures dels missioners i missioneres que es van encarregar de fer el treball de recerca de l’Obra. Així, en relació al centenari, es podrà visitar l’exposició oficial dedicada a l’Obra, es programaran conferències, hi haurà espais de cant comunitari i es realitzarà un taller interactiu vinculat al projecte de Les Eines del Cor Jove de la Unió de Granollers que es farà a les escoles. Activitat professional: Íngrid Guardiola i Raül Refree Ingrid Guardiola, directora del Bòlit - Centre d’Art Contemporani de Girona, i el músic i productor Raül Refree obriran l’activitat professional reflexionant sobre com la tradició travessa la creació artística i les programacions culturals. Aquest 2022, i en motiu de la 25a edició de la Fira, el mercat manresà reflexionarà sobre com avui la tradició travessa i impregna (o pot impregnar) la creació artística i la programació cultural, i dedicarà a aquest tema les jornades professionals del primer dia d’activitat professional, dijous 6 d’octubre. Les jornades, adreçades exclusivament als professionals acreditats, estan organitzades amb la col·laboració Subdirecció General de Promoció Cultural i el Servei de Desenvolupament Empresarial de l’ICEC. Divendres 7 i dissabte 8 d’octubre, l’activitat professional girarà entorn a la descoberta de Nous Projectes Artístics, tant escènics com musicals, i vinculats alguns d’ells als processos de creació de l’Obrador d’arrel de la Fira i del Pla d’impuls a la dansa d’arrel. Aquesta activitat combinarà l'exhibició d’espectacles o concerts en format de showcase amb presentacions de novetats i treballs en procés de creació. Diumenge 9 d’octubre es realitzarà la segona edició de Miralls, els reptes de futur de la cultura popular, organitzada en col·laboració amb la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural i que en aquesta edició reflexionarà sobre els joves i la cultura popular. Entre altres activitats, la Fira també comptarà amb les tradicionals reunions ràpides (concertades entre programadors i artistes). El mercat manresà tornarà a gaudir de la visita de professionals internacionals, i entre altres activitats, acollirà l’European Folk Network Conference, la trobada anual de l’associació europea que aglutina els professionals del sector de les músiques d’arrel. La trobada inclourà conferències i debats oberts a totes els professionals de la Fira. El termini d’acreditació per a professionals s’obre avui i romandrà obert fins als dies de la Fira. VENDA D’ENTRADES Les entrades dels espectacles de pagament es poden comprar al web de la Fira www.firamediterrania.cat XIFRES 2022 70 propostes de programació oficial: - 50 amb caràcter d’estrena: 71% - 38 de música: 54% - 32 d’arts escèniques i cultura popular & associacionisme: 46% o 18 dansa o 11 teatre i circ o 3 d’associacionisme de cultura popular vinculades la ciutat Procedència: - 11 internacionals 16% - 17 resta de l’Estat 24% - 42 Catalunya 60%