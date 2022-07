Si avui entren al vestíbul del teatre Kursaal no el trobaran com sempre. S'hi fan obres, les primeres amb cara i ulls des de la inauguració de l'equipament, ara fa 15 anys. Serviran, com explica el gerent del teatre, per millorar l’eficiència energètica a tot l’edifici, amb el canvi a il·luminació Led (se substituiran al voltant d'un miler de bombetes, inclosa les estàtiques) el que permetrà, apunta, un estalvi "del 85 % del consum". Així mateix, es digitalitza el so a la sala gran del Kursaal i s’acondicionarà el vestíbul del teatre: "serà un canvi" amb, entre d'altres, un cortinatge que ajudarà, també, a "mantenir la calor" en aquest espai. Les obres es preveu que estiguin enllestides per la Festa Major de Manresa, quan reobrin les taquilles. La inversió és de 140.000 euros que s'aporten a través d'una partida especial per a inversions de l'ajuntament de la ciutat, 50.000 euros, aprovada en el pressupost del passat novembre, i els fons europeus Next Generation, 90.000 euros. Com explica Basomba, "fins ara només s'havien fet petites reparacions i, amb els dos anys de pandèmia, hi havia altres prioritats a la ciutat. Des de la inauguració del teatre, no s'havia invertit res en manteniment, no hi havia hagut cap partida específica". Ara ja sí perquè, a banda de la subvenció anual, entre Manresana d'Equipaments Escènics i el consistori hi ha el compromís d'avançar en un pla d'inversions per als propers anys. Així, de cara al 2023, subratlla Basomba, la intenció és instal·lar plaques fotovoltaiques a l'edifici: "fabricarem i produirem el nostre consum energètic i "si també arriben fons europeus, canviar la caldera".