L’última paraula no la tenia Tòquio

No tenia al cap altre fita que no fos acabar la primera novel·la, es va deixar portar per la història i els personatges mentre els anava desvetllant i al cap del temps, quan el projecte ja havia agafat una volada inesperada, els canvis de dates i altres modificacions dels Jocs Olímpics de Tòquio el van obligar a reescriure la cloenda de la trilogia durant dos anys al ritme de les cancel·lacions i les notícies pandèmiques. Però finalment, el periodista i escriptor, Jordi Agut Parres (Valls de Torroella, 1975), ha tancat una bella i truculenta història que va començar fa set anys. Ahir, amb una trentena llarga d’amics i coneguts que van omplir la sala inferior de la Llibreria Parcir de Manresa, el redactor d’Esports de Regió7 va presentar La filla del vent (Pagès Editors), tercer i últim títol d’una saga que ficciona en clau de novel·la negra les cares fosques de l’esport.

Una bella història perquè els tres volums -en català i castellà- són el fruit de la dedicació literària i el coneixement sobre el món de l’esport d’un periodista que ha sabut «entretenir, interessar i enriquir-nos» amb les tres novel·les, tal i com va anotar el presentador de l’acte, David Bricollé, company d’ofici i de redacció. I truculenta perquè de morts i moments per tancar els ulls n’hi ha a cabassos en una terna novel·lística que parla de màfies d’apostes, corrupció i dopatge. L’últim defensa va néixer la tardor del 2015 a Stonberg i tres anys després va ressuscitar a Pagès, dins la col·lecció Lo Marraco Negre creada per Sebastià Bennasar. El 2019 va aparèixer Línia de quatre (2019). I ara, la funció arriba al tercer i últim acte amb els Jocs de Tòquio com a teló de fons.

I ara, tots cap a Sapporo

David Bricollé, cap de la secció de Bages d’aquest diari i lector atent, ha presentat les tres novel·les i en la trobada d’ahir va voler destacar els tres aspectes -i un repicó- que, al seu parer, fan la lectura amena i recomanable. «Cada llibre té una història ben travada, interessant, plena de girs, amb principi i final, i manté l’atenció del lector», va apuntar. I va afegir: «els escenaris són més o menys comuns, el món de l’esport, una Eurocopa i un Mundial de futbol i uns Jocs Olímpics, i això també atreu; i el tercer element són els personatges, el que més destaca en una trilogia».

Bricollé va fer palesa la contradicció que implica arribar al final de la lectura: «vols saber com acaba i, alhora, et sap greu deixar els personatges que t’han acompanyat, per això en una trilogia tens la sort que els pots retrobar en la següent novel·la ... si no s’han mort». El repicó, va concloure Bricollé, és que «el Jordi ha sabut trobar en cada llibre un element narratiu nou, en aquest cas el solapament d’escenaris en temps real».

Agut va explicar que «vaig acabar la novel·la fa dos anys», però la inesperada irrupció de la covid a les nostres vides també va trastocar La filla del vent. «Aleshores, el 2020, es va decidir que els Jocs no es farien, però no estava clar si els passaven a la primavera, a l’estiu o a la tardor del 21, i al final jo no sabia si els meus personatges passarien calor o els havia de posar la jaqueta», va comentar Agut amb hilaritat recordant aquells dies tan incerts. L’autor tenia escrit un final impactant amb els atletes de la marató entrant a l’Estadi Olímpic, però «quan quedaven quatre o cinc mesos, van dir que a la capital hi faria massa calor i es van endur la cursa a Sapporo, a 700 km. Torna-ho a canviar tot!».

«I després va arribar el dia en que van anunciar que els Jocs es farien sense públic ... toca’t els ous!», va esmentar, provocant les rialles del públic. «A la meva novel·la hi ha els únics Jocs de Tòquio amb públic», va afirmar.

Llegir, escriure

Des de la publicació del títol que obre la sèrie, Agut s’ha sentit en un terreny «entremig» dels lectors de negra que fan una ganyota quan saben que els seus llibres parlen de futbol i d’esport i dels lectors de literatura esportiva basada en fets reals que «no acostumen a llegir ficció». Però està satisfet de la feina feta i ara, tot i que no ha donat cap pista del seu proper projecte, confia continuar recorrent un camí, la literatura, que li ha proporcionat una sensació tan curiosa com plaent: «escriure és com si et llegissis».