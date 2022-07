La notícia de la mort a causa d'un càncer de l'actor Antonio Ibáñez va saltar aquest dimarts per sorpresa a les xarxes socials, on els propis perfils de l'intèrpret van informar del traspàs amb un missatge de comiat. Tenia 34 anys.

«He lluitat amb totes les meves forces, però no he aconseguit guanyar aquesta batalla. Tenia moltes ganes de viure i continuar creant art. Tot i així, podreu seguir veient, sentint i tocant la meva energia més pura a tots els meus quadros. Allà us podreu perdre en la meva ànima maca i generosa», diu la nota.

El propi Ibáñez va ser l’encarregat d’anunciar ara fa un any, aproximadament, que patia la malaltia que, finalment, ha acabat amb la seva vida.

Com a actor, va participar en sèries televisives com ‘Aida’ , ‘La Que Se Avecina’, ‘Ciega a Citas’ i ‘El Ministerio del Tiempo’. En cine, el seu primer paper protagonista va ser a la pel·lícula ‘Chicas Paranoicas’. Com a model, va treballat fent viatges per Europa i Àsia, mentre que en l’àmbit creatiu va obrir un estudi d’art el 2016.