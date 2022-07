La música aporta al Kursaal més espectadors que el teatre en un semestre que recupera públic després de dos anys de pandèmia

El teatre Kursaal de Manresa ha tancat el primer semestre del 2022 amb 43.793 espectadors, 77 espectacles i 106 funcions, recuperant públic (pràcticament el mateix que el 2021, encara lluny de l'any rècord, el 2019, amb més de 57.000 espectadors en sis mesos però més a prop de les xifres semestrals dels anys anteriors) i amb el retorn els cicles de programació i tots els projectes del Servei Educatiu. Les xifres les han presentat aquest matí el gerent de Manresa d'Equipaments Escènics (MEES), Jordi Basomba, el responsable d'El Galliner, Joan Morros i la regidora de Cultura, Anna Crespo. Com explica Basoma, "aquests encara han estat uns mesos especials", ja que fins el 26 de gener hi havia vigent la restricció del 70% de l’aforament als espais; i fins el 19 d’abril era obligatori l’ús de la mascareta. I tot i que el context de pandèmia ha pesat i s'han fet palès en un descens de l'ocupació, que s'ha situat en el 67,5% quan l'habitual oscil·la entre el 78 i 80 %, les "ganes de deixar enrere l’impàs de la Covid" han afavorit la tendència a la recuperació, tant de públic com de programació. Malgrat tot, apuntava Basomba, "no hem recuperat tots els espectadors que teníem" però "estem més que satisfets de la resposta del públic".

Durant aquest primer semestre de l'any i, també per la covid, pràcticament el 90% dels espectacles s’han programat a la sala gran del Kursaal, un espai que en temps de pandèmia "ha donat més sensació de seguretat. "Segurament, alguns espectacles s'haurien pogut programar en altres espais però hem prioritzat la prudència perquè el públic se sentís còmode, segur i confiat", explica Basomba.

Més espectadors de música que de teatre

El teatre i la música són els gèneres que han portat el gruix del públic de la programació però, per primer cop, n'hi ha hagut més de música (22.225) que de teatre (15.127). Aquests dos gèneres han protagonitzat 86 de les 106 funcions el primer semestre, amb entrades exhaurides dels concerts d’Albert Pla, el Concert de cap d’Any, Rosario i Sopa de Cabra; així com els espectacles Mayumaná, Les irresponsables, Quan passi tot això, La Nit del Genis i les 2 funcions d’El llop.

Recuperació d'espectadors i de programació

En aquest primer semestre la xifra d’espectadors ja ha assolit pràcticament el nombre d’espectadors totals de tot el 2021, que va ser de 45.614. Una altra xifra que subratlla la tendència és el nombre d’abonaments del Toc de Teatre que es van vendre aquest semestre, un total de 607. El primer semestre del 2021 no es va oferir l’abonament, però el 2020 va ser extraordinari (fins el març que va sorprendre la pandèmia) i se’n van fer 723, mentre que el 2019 havien estat 677.

En la programació del primer semestre del 2022 ja es va recuperar la programació del cicle d’Arrel i també la d’El Club de la Cançó, Platea Jove; i ¾ de Música, aquest darrer en un format diferent -al Teatre Conservatori en comptes de la Plana de l’Om-. I també va tornar el cicle de Gent Gran que, amb 3 espectacles (Bruna, el musical, Mistela, Candela i Sarsuela i el concert de l’Orquestra Rosaleda), va tornar a omplir la sala gran del Kursaal, com abans de la pandèmia.

El Servei Educatiu estrena producció del Fem Òpera i en prepara del Fem Dansa

Més recuperacions. El Servei Educatiu del Kursaal va tornar aquest curs 2021/2022 a oferir tota l’activitat -després de dos anys d’aturada per la dificultat de treballar els projectes durant la pandèmia amb les escoles- amb la participació de 3.800 alumnes procedents de Manresa i diverses poblacions de la Catalunya Central. Aquest curs es va tornar a oferir a alumnes de 1r i 2n de Primària Cantaxics a les Escoles, amb l’espectacle El nen enamorat de la lluna un projecte que s’havia estrenat el 2019 i que enguany va portar al Kursaal més de 2.000 espectadors. També es va oferir De l'Òpera al Musical, una producció pròpia del Fem Òpera, que "tindrà continuïtat", i els projectes Cantània (Clara, l’art per dins), amb 7 funcions, Fem Dansa! (2 funcions) i Rexics (amb 3 funcions de Bada Botó). De cara al curs que ve, apunta Basomba, hi ha la intenció que l'espectacle del Fem Dansa! sigui, també, "una producció pròpia del Servei Educatiu del teatre".

Més de 60 espectacles per a la programació de la tardor, ja a la venda

La nova temporada del Kursaal, des de l’agost de 2022 a principis del gener de 2023, inclourà un total de 62 espectacles (i 7 més de la Mediterrània) que pretenen arribar a tots els públics: 26 de música ("és el gènere que ajuda a arribar a més espectadors i més diversos", explica Joan Morros); 25 de teatre; 7 de públic familiar; 2 de dansa i 2 de circ. En aquests moments, i des que va començar la venda el 4 de juny, ja s’han venut més de 10.000 entrades, que suposen al voltant del 24% de les entrades disponibles per aquesta temporada en els 4 espais de programació: "les perspectives fan preveure un bon final d'any", subratlla Morros.

Pel que fa a teatre, es podrà veure a la sala gran El sopar dels idiotes, L’oreneta, Immunitat i Sólo llamé para decirte que te amo, dins del Toc de Teatre. També es podran veure, entre d’altres, espectacles teatrals Les bones intencions amb Míriam Iscla i Joan Negrié, Master Xof amb Joan Pera, el musical Forever young, el monòleg Sí o no de Bruno Oro, Greenpiss d’Yllana, Bodas de Sangre en una versió contemporània a càrrec de Projecte Ingenu... I a la sala petita, muntatges com la premiada Guillermotta amb Jordi Vidal, Play Strindberg a càrrec de la companyia d’Els Carlins, Monopoli amb Eduard Buch i Sara Espígul.

Aquesta propera tardor a la sala gran també es podran veure les òperes Dido i Aeneas i Don Giovanni; així com els concerts dels cors bagencs The River Troupe Gospel Sallent i el Cor de Teies de Santpedor. També hi haurà concerts d’Els Pets, Sau 30, Lildami, La Ludwig Band, Obeses... A la sala gran s’hi estrenarà també Enecus, una producció de Manresa 2022 inspirada en la vida i la transformació de Sant Ignasi. Un espectacle musical amb segell local, amb Jordi Figueras, Celeste Alias, Marta Valero, Natxo Tarrés, Salva Racero, Xavier Mestres que es faràs en doble sessió a la sala gran el 17 i 18 de setembre.

Pel que fa a dansa, estaran dins de les propostes d’aquesta temporada Miragre i Casa d’àngels, i pel que fa a circ es podrà veure De tu a tu (inclòs dins del 4t Festivalet de Circ de Manresa) i Déja vu de Manolo Alcántara. Com és habitual també s’han programat els cicles de Gent Gran (majors de 65 anys), Platea Jove, 3/4 de Música, d’Arrel, Club de la Cançó, Petit Kursaal i Imagina't. I com cada any, el Kursaal i el Conservatori acolliran espectacles de la 25a edició de la Fira Mediterrània.

Igualment aquesta temporada hi ha a disposició els abonaments del Toc del Teatre, Toc Obert, Òpera i Sala Petita. La nova programació començarà amb els espectacles de Festa Major. El dissabte 27 d’agost en 2 funcions es podrà veure a la Sala Gran el monòleg Bona gent a càrrec de Quim Masferrer. I l’endemà diumenge, 28 d’agost un altre monòleg, en aquest cas Per fi sol! de Carles Sans, també en doble sessió. El dilluns de Festa Major Marcel Tomàs i la big band del Girona Jazz Project oferirà al Kursaal Els colors de Duke Ellington.