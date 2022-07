El quart finalista d'Eufòria, Pedro da Costa, ja té data pel seu primer concert en solitari. L'artista, nascut a Campogrande i veí de Sant Fruitós de Bages, actuarà el pròxim 23 de juliol a les 23 hores a la plaça Onze de Setembre del municipi bagenc. El concert es farà sota el Cobert de la Màquina de Batre i s’ha programat dins l’Estiu Jove, un mes d’activitats d'oci, cultura i lleure que programa l'Ajuntament pels i les joves del municipi.

Da Costa va ser l'únic aspirant de la Catalunya Central escollit entre les 1.500 persones que va participar en el càsting del programa revolució de TV3. El santfruitosenc, que es va presentar com un noi sensible i discret, va mostrar al jurat amb el pas de les gales la seva versatilitat. Al programa, da Costa ha versionat en català Queda't amb mi de Sam Smith, s'ha despullat emocionalment amb Your are the reason de Callum Scott i Falling de Harry Styles, s'ha ficat a la pell de Rosalía en interpretar Hentai i ha fet ballar el públic amb Tudo bem d'Stay Homas, entre molts altres temes.

A finals de juliol, el santfruitosenc canviarà el plató d'Eufòria per l'escenari que es muntarà a la plaça Onze de Setembre, on el cantant, que fins ara havia treballat d'electricista, oferirà el seu primer espectacle en solitari. Sota el títol "Només val l'avui" el cantant oferirà un repertori de temes que ha interpretat en el concurs i també interpretarà altres cançons conegudes per tothom. Durant el concert es preveuen col·laboracions especials en alguns dels temes. "És un honor actuar al meu poble i començar la meva carrera aquí" ha relatat el bagenc a Regió7, assegurant que amb aquest concert busca que "la gent surti amb ganes de més".

Estiu Jove 2022 El santfruitosenc actuarà dins els actes de l'Estiu Jove 2022. Abans del concert, a partir de les 8 del vespre hi haurà el sopar jove amb música DJ amb Jose J. Medina de Rapologia, de Ràdio Sant Fruitós. El sopar consistirà en botifarrada al preu de 3€ (menors de 35 anys) o 6€ (majors 35 anys). Els tiquets es poden comprar al Nexe Espai Jove. A continuació, a partir de 2/4 de 10 del vespre, la música la posarà Kevin Deké i finalment, la nit musical acabarà amb el DJ Arzzet, de la 1 a les 3 de la matinada.



Abans però, el bagenc actuarà en els dos concerts d'Eufòria al Palau Sant Jordi de Barcelona els pròxims 16 i 17 de juliol. L'artista ha assegurat sentir-se nerviós però amb moltes expectatives per viure un esdeveniment que, per la seva magnitud, ens marcarà la vida a tots".

Quart finalista

El 10 de juny, més d'un centenar de veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages van veure des del Teatre Casal Cultural com el jove de 24 anys es convertia en el quart finalista de la primera edició del concurs musical, amb un 29% dels vots. El bagenc es va quedar a les portes de la gran final, que va guanyar la vallenca Mariona Escoda.

Una visita sorpresa

El santfruitosenc ja va sorprendre els seus veïns l'1 de juliol, durant la Festa Major Infantil. Abans de començar els assajos dels dos concerts d'Eufòria al Palau Sant Jordi, el bagenc va fer parada al municipi en el marc del sopar de carmanyola de la festa major, al Cobert de la Màquina de Batre, per interpretar No vull baixar d'Stay Homas. L'Ajuntament va lliurar-li un ram de flors i els més petits van poder-se fotografiar amb el bagenc de moda.