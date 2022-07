10.000 entrades ja venudes per la nova temporada, que tindrà 62 espectacles

La nova temporada del Kursaal, des de l’agost de 2022 a principis del gener de 2023, inclourà un total de 62 espectacles (i 7 més de la Mediterrània): 26 de música («és el gènere que ajuda a arribar a més espectadors i més diversos», explicava ahir el responsable d’El Galliner, Joan Morros); 25 de teatre; 7 de públic familiar; 2 de dansa i 2 de circ. Des del 4 de juny ja s’han venut més de 10.000 entrades, el 24% de les disponibles per aquesta temporada en els 4 espais de programació: «les perspectives fan preveure un bon final d’any», subratllava Morros.

Qui passarà pel teatre? Els Pets, Obeses, Marc Parrot i Lildami amb nou treball; La Ludwig Band, que el mateix Morros definia com «descobriment» musical; més òpera fora del circuit dels Amics de Sabadell, amb Dido & Aeneas de Henry Purcell amb Cor de Teatre i l’Orquestra Barroca Vespres d’Arnadí i la mezzosoprano manresana Mireia Pintó; propostes de KM0 amb, entre d’altres, The River Troupe Gospel Sallent, el Cor de Teies de Santpedor, el jove pianista manresà Xavier Ricarte, «que ja ha deixat de ser una promesa», Celeste Alías, la Unió Musical del Bages o Enecus, una producció de Manresa 2022 dirigida per Enric Llort.

Obres més disteses?

Quant a teatre, explicava Joan Morros, els programadors han percebut, explicava, que aquests darrers mesos el públic preferia una programació teatral més «distesa, que no vol dir ni menys o més amable ni menys o més crítica». I ho explicava perquè, per exemple, el punyent muntatge El pes d’un cos, de Victoria Szpunberg (sobre la fi de la vida, les cures i l’eutanàsia) va fer desdir part del públic a assistir al teatre. «És cert que això no ha de condicionar la programació però sí que s’ha de tenir en compte», apuntava. Per tant, si bé el Toc de Festa Major és «molt festiu», amb Quim Masferrer o Carles Sans, el teatre de la propera temporada inclou muntatges com L’oreneta de Guillem Clua (una obra sobre el dolor, la culpa i la incomunicació, amb Emma Vilarasau i Dafnis Balduz i la direcció del calafí Josep Maria Mestres), El mar, de Xavier Bobés i Alberto Conejero, sobre la recuperació de la memòria d’Antoni Benaiges, mestre republicà fusilat el 1936 o Bodas de sangre, una versió contemporània del clàssic de Projecte Ingenu. Però, també, comèdies com El sopar dels idiotes o Sólo llamé para decirte que te amo de Nelson Valente.

Pel que fa a la dansa, es podran veure Migragre, de la Companyia Maduixa i Casa d’àngels, inspirada en textos de Mercè Rodoreda, amb la composició musical i la interpretació en directe al piano, a quatre mans, de Manel Camp i Elisenda Duocastella. De circ, De tu a tu de la Companyia Mur (inclòs dins del 4t Festivalet de Circ de Manresa) i Déja vu de Manolo Alcántara. Com és habitual també, els cicles de Gent Gran (majors de 65 anys), Platea Jove, 3/4 de Música, d’Arrel, Club de la Cançó, Petit Kursaal i Imagina’t.