La biblioteca Rovelló de Josep Maria Aloy s’estrena al nou edifici de la FUB 4

La col·lecció porta el nom de Rovelló en referència al personatge principal de l’obra més coneguda de l’escriptor Josep Vallverdú, de qui Josep Maria Aloy n’era el biògraf. I aquest és el nom amb el qual ahir s’inaugurava el Centre de Documentació Josep Maria Aloy, un espai que acull el llegat del traspassat crític de literatura infantil i juvenil i que comptarà amb unes 8.000 publicacions que inclouen títols del gènere, articles i correspondència que el manresà va recopilar al llarg de 40 anys. És la biblioteca del país que acull la major col·lecció de contes i novel·les per a infants que, des d’ahir, es pot consultar a la planta baixa del nou edifici de la FUB 4. Com ahir explicavaSílvia Mas, vicerectora del Campus Manresa i degana de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, la bibloteca restarà disponible perquè «estudiants, professors, infants i estudiosos puguin consultar-ne tots els documents».

A banda de Mas, l’acte inaugural va tenir els parlaments de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, fill del crític i president del Patronat de la FUB; i de l’escriptor Llorenç Capdevila, membre de la comissió Aloy-Rovelló. Mas va posar en valor la feina feta per Aloy- que va morir el febrer del 2020- durant la seva vida en favor de la llengua i la cultura catalana. Mas va expressar la responsabilitat que implica donar un sostre a una col·lecció d’aquesta rellevància, però també va confessar que creu que no hi ha altre espai més idoni que la planta baixa del nou edifici de la universitat manresana dedicada a la formació de mestres.

Mas també va remarcar la seva conformitat amb les idees d’Aloy en relació a «l’enorme poder que té la literatura en la formació dels joves en l’actualitat». Citant al difunt crític manresà, «els grans -escoles, famílies, mitjans i polítics- han de provocar la imaginació dels més joves» i aquest fet només és possible quan la literatura és sincera i coherent, i la crítica és bona. Mas va cloure la seva intervenció expressant que l’objectiu de cara l’any vinent era acabar de catalogar tot l’arxiu rebut.

Capdevila va explicar el llistat d’objectius que es van marcar a l’inici del projecte. I va concloure que tant la cerca de l’espai idoni per la col·lecció, com l’homenatge a Aloy -mitjançant el llibre col·lectiu L’home que regava els llibres- han estat assolits satisfactòriament. La comissió, però, no deixarà d’existir.

L’alcalde Marc Aloy va anunciar que el centre dedicat al seu pare queda vinculat als projectes LAB 0_6 i la Upetita. Tres iniciatives que per a l’alcalde «fan de la Facultat de Ciències de l’Educació de Manresa, un centre referència en la formació de professionals».