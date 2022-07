El Servei Educatiu fa una aposta per la producció en les obres d’òpera i dansa

El Servei Educatiu del Kursaal ha recuperat aquest curs tota l’activitat després de dos anys d’aturada per la dificultat de treballar els projectes amb les escoles durant la pandèmia. I ho ha fet amb la participació de 3.800 alumnes procedents de Manresa i diverses poblacions de la Catalunya Central. No són, tampoc, les xifres d’altres cursos («hi ha hagut menys escoles i menys pares) però, apuntava el gerent Jordi Basomba, «la nostra determinació, a principi de curs, va ser tornar a la normalitat». I no només. La temporada que ha acabat ha servit, també, per estrenar, en el projecte Fem Òpera, el muntatge De l’òpera al musical, una producció del teatre manresà amb dirigit David Pintó, dramatúrgia i lletres del mateix David Pintó i Sílvia Sanfeliu, i arranjaments i direcció musical d’Óscar Peñarroya. De l’òpera al musical continuarà el curs que ve i la intenció, avançava Basomba, és que el Fem Dansa també tingui una producció pròpia del Servei Educatiu el Kursaal.

A més d’aquests dos projectes, aquest curs es va tornar a oferir a alumnes de 1r i 2n de Primària Cantaxics a les Escoles, amb l’espectacle El nen enamorat de la lluna un projecte que s’havia estrenat el 2019 i que enguany va portar al Kursaal més de 2.000 espectadors; Cantània (Clara, l’art per dins), amb 7 funcions, Fem Dansa (2 funcions) i Rexics (amb 3 funcions de Bada Botó).