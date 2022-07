Les temperatures altes que es viuen aquest cap de setmana a Catalunya no han pogut aturar la febre per "Eufòria". El fenomen, que s'ha anat instaurant entre joves i no tan joves durant el transcurs de l'edició ja finalitzada ha arribat al seu clímax aquest dissabte i ha convertit el Palau Sant Jordi en el centre neuràlgic de seguidors del programa.

Amb entrades exhaurides, el recinte, que compta amb una capacitat de 18.000 persones, acull un tast del talent de cadascun dels 16 concursants del programa revelació de TV3 de la temporada, entre els quals hi ha el bagenc i quart finalista Pedro Da Costa. L'èxit a l'hora de vendre entrades va motivar que aquest diumenge el recinte barceloní aculli un segon espectacle a les 17 h. Qui tampoc s'ha volgut perdre aquest esdeveniment ha sigut el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha sigut vist entre els milers d'assistents. Entre altres sorpreses, a sobre l'escenari ha aparegut Miki Núñez, mentre Chung-Man cantava 'Escriurem' i han acabat la cançó fent un duet. A les primeres files no hi falten els cartells en suport als concursants i fins i tot s’han pogut veure algunes banderes LGTBI+, un col·lectiu que ha estat molt reivindicat durant tota la trajectòria del concurs. 20 Paral·lelismes amb la gala final Alguns assistents han començat a obrir boca amb la fanzone que s'ha establert de 18 h a 20 h a les balconades de l'Estadi Olímpic, on els guanyadors del Trivial dels fans d'Eufòria han pogut sentir-se com un dels artistes amb activitats que plantejaven les dinàmiques d'una gala. Però el plat fort ha arribat a les 21 h al Palau Sant Jordi, quan, generant un paral·lelisme amb la gala final, els artistes han obert el concert amb "Euphoria" de Loreen, que també va servir per donar el tret de sortida a l'últim programa de l'edició. Ho han fet enmig d'una ovació pletòrica d'un públic jove que no ha dubtat a alçar les seves veus i fondre-les amb les dels intèrprets. Entre altres, durant el concert d'aquest dissabte, els espectadors podran ser testimonis de la versió de Pedro de "País Petit", que va lloar el seu propi autor, Lluís Llach; l'enèrgica "I drove all night" de la guanyadora del concurs, la Mariona"; la interpretació més bandarra de "Beggin'" de l'Edu; la ja convertida en himne "Ay mamà" de l'Scorpio i el cant a la diversitat de Joan amb "Ho tenim tot".