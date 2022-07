Gran èxit de l’editorial Periscopi amb la concessió dels dos Premis Llibreter de narrativa. En la categoria Altres literatures va guanyar «Els grans optimistes», de Rebecca Makkai, i en Literatura catalana el guardó va ser per a «L’instant abans de l’impacte», de Glòria de Castro (Caldes de Montbui, 1972).

En assabentar-se de la concessió del premi, Castro va rememorar els moments «durs» en què va escriure el llibre, quan vivia a Madrid, «una mica inadaptada» i amb la llibreria Blanquerna com a «aixopluc i oasi» per a ella i els seus dos fills petits. L’instant abans de l’impacte és un dietari d’una persona a la qual fan assetjament laboral per la via de no donar-li feina. «És una novel·la que parla del no-res, de la buidor, d’aquesta persona que durant sis hores al dia no té cap mena de feina i està reflexionant i pensant», va dir.

Per la seva part, l’editor Aniol Rafel va convenir que el text és «un crit» contra aquesta mena de vida i sobre la rutina, i que de seguida van veure que s’havia de publicar «i fer arribar al màxim de gent». A través de la història d’una dona que és menystinguda en la companyia telefònica on treballa després de dos permisos de maternitat i una reducció de jornada, De Castro tracta qüestions tan punyents com la conciliació i la societat de consum.