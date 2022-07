Scott Derrickson torna al cinema de terror amb Black Phone, després del seu frustrat intent de rodar la seqüela de Dr. Strange. Una bona notícia perquè aquest director nord-americà ha pogut desplegar el seu inqüestionable talent quan ha conreat aquest gènere: recordem les magnífiques L’exorcisme de l’Emily Rose i Sinistre. El seu nou llargmetratge, inspirat en un relat curt de Joe Hill (el fill del mític Stephen King), ens apropa a un noi, Finney, aclaparat per la seva inseguretat i marcat per un pare alcohòlic que s’enfonsà després del suïcidi de la seva muller. El nostre protagonista serà segrestat per un sinistre personatge que ha assassinat prèviament altres vailets de la seva comunitat. Derrickson ha reconegut que Back Phone és el seu projecte més personal. El film està ambientat precisament en una ciutat de Colorado, l’estat on va néixer el cineasta, i no és casual tampoc que transcorri en el 1978, quan Scott pràcticament tenia la mateixa edat que el seu personatge central. Els setanta adquireixen una dimensió especialment rellevant, molt més enllà d’un context autobiogràfic. Black Phone reivindica notablement l’esperit del cinema terrorífic d’aquesta dècada (una era daurada del gènere) i el seu to visual, convenientment realista i matisat, evoca nítidament la seva atmosfera. L’autor estatunidenc ha aconseguit, però, molt més que un homenatge convincent a una època irrepetible perquè ha configurat una genuïna i penetrant amalgama del fantàstic més clàssic (el telèfon assumeix un rol certament pertorbador, molt més que la mediocre franquícia Scream) i del cinema iniciàtic que copsa la metamorfosi d’un adolescent. La lluita contra les pors, en una societat en què la violència ocupa un espai primordial, es revela finalment com el veritable motor dramàtic d’una experiència catàrtica disfressada del malson més aterridor.