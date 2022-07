Fins ara havia treballat com a electricista però ahir nit Pedro da Costa va il·luminar un Palau Sant Jordi ple de gent eufòrica gràcies a la seva veu. El santfruitosenc va donar a conèixer la seva faceta d'artista a la primera edició d'Eufòria, el concurs musical de TV3, on va quedar en quarta posició.

Aquest dissabte el bagenc ha revalidat el seu talent davant d'un públic entregat en les tres actuacions que ha interpretat en solitari en el primer concert del concurs musical al pavelló de Montjuïc.

Després d'una arrencada on els 16 concursants han cantat el que s'ha convertit en l'himne del programa, Euphoria de Loreen, el bagenc s'ha encarregat, juntament amb Triquell, d'obrir amb Under Pressure de Queen una bateria d'actuacions que han convertit la nit en una festa apoteòsica.

És un honor cantar aquesta cançó al mateix lloc on l'ha cantant Lluís Llach

En solitari, el cantant de Sant Fruitós ha fet ballar el públic amb Tudo Bem d'Stay Homas i ha il·luminat tot l'estadi durant l'emotiva versió de Falling de Harry Styles. El plat fort de l'artista ha arribat amb la interpretació de País Petit de Lluís Llach, un tema que Da Costa ja havia revelat durant els assajos que estaria inclòs en el repertori de la nit.

El bagenc ha aprofitat per oferir un tast de la cultura catalana i, així com va fer al plató d'Eufòria, un grup de castellers s'han plantat a la pista del Palau Sant Jordi per acompanyar l'artista durant l'actuació. La cançó ha acabat amb una de les ovacions més notables de la nit.

Un record personal històric

Abans del concert, l'artista va assegurar sentir-se nerviós però amb moltes ganes de viure un esdeveniment que, per la seva magnitud, "ens marcarà la vida als 16 concursants".

Aquest esdeveniment ens marcarà la vida a tots

El primer concert en solitari, a Sant Fruitós

Aquest diumenge serà l'última vegada que el bagenc compartirà escenari amb els seus companys de programa. Després del segon concert que Eufòria celebrarà avui a les 17 hores al Palau Sant Jordi, els joves talents emprendran camins separats.

Da Costa s'estrenarà com a solista en el concert que oferirà el 28 de juliol a Sant Fruitós de Bages. "És un honor començar la meva carrera al meu poble" ha relatat l'artista a Regió7. Sota el títol Només val l'avui el cantant interpretarà temes del concurs com cançons conegudes per tothom en un espectacle on l'artista busca que "la gent surti amb ganes de més".