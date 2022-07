Els XX TeMA, Festival de Creativitat Musical d’Avinyó, comença avui cinc dies de curs en l’edició que celebra vint anys dels tallers musicals. Una celebració que arriba en un moment dolç del projecte, expliquen els seus impulsors, on la descoberta de nous espais, així com el relleu generacional a l’equip docent i organitzador, signifiquen «una nova embranzida dels ja històrics Tallers Musicals d’Avinyó». Enguany passaran pel poble bagenc noms com Magalí Sare, Momi Maiga, Michael Kanan, Marco Mezquida i Ngomez Nokass, a part de tot l’equip docent i l’alumnat. A més a més, el concert de cloenda CREA se celebrarà divendres (22 h) a la Fundació la Plana (Santa Maria d’Oló) i hi participaran artistes que al llarg d’aquests 20 anys han passat pels tallers, com Ferran Palau, Meritxell Neddermann, Celeste Alías i Rodrigo Laviña, acompanyats per la Big Band formada pels alumnes i professorat.