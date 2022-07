Un concert en directe des del pati de casa

L’accés de tot tipus de públic als espectacles culturals d’ençà la desescalada pandèmica ha provocat que no tothom se senti segur en un teatre o auditori. Per fer front a aquesta realitat, el surienc Mateu Peramiquel i la ullastrenca Mar Puig van decidir sumar al seu repertori una iniciativa que permet als oients contractar-los i obrir casa seva per gaudir d’un concert en petit comitè: «si la gent no pot anar de concert, el concert anirà a la gent». El teu concert és una proposta amb la qual, segons Peramiquel, «acostem la música en directe i en petit format a aquelles persones que prefereixen viure-la de manera íntima i propera».

Peramiquel i Puig són els fundadors de la signatura WeColorMusic que engloba creacions originals en espectacles d’arts escèniques i musicals entre les quals destaquen Bruna o Les històries de l’avi Josep. Els dos joves artistes busquen desmentir la sensació de que els grans esdeveniments només passen lluny de casa. Projectes com El teu concert els permet mantenir una agenda de concerts, «en un context d’estiu on la temporada d’actuacions a interiors és molt menor, oferir aquests serveis ens permet acostar la música en directe al públic i mantenir el negoci dempeus».

El surienc i la vallesana es desplacen a casa de cadascuna de les famílies que els contracten i els ofereixen un espectacle musical íntim compost per un teclat i una veu sense microfonar. Els artistes destaquen la importància de la música com a teràpia emocional, «consumir música en directe ens dona la tranquil·litat que trobem a faltar en el dia a dia». Remarquen que aquesta és una experiència per a tots els públics i edats i de la qual tothom se’n pot beneficiar.

Pel que fa al repertori disponible, Peramiquel i Puig proposen un ampli registre d’opcions -més de cinquanta- que comprèn des de temes actuals com Escriurem de Miki Nuñez fins a clàssics com Hallellujah de Leonard Cohen i on també s’hi inclouen cançons com Somebody to love de Queen. Els artistes obren la possibilitat de demanar propostes musicals concretes que siguin especials o que simplement agradin als oients perquè les interpretin durant el concert, tot i que cada demanda d’aquest tipus té un cost extra de 20 euros.

L’experiència es pot viure a qualsevol indret de Catalunya i es pot contractar mitjançant la web https://elteuconcert.com i el telèfon 616683048 (whatsapp). Peramiquel calcula que ja han actuat en 30 llars des de l’inici del projecte, destacant que l’any passat gairebé no van fer promoció d’aquesta iniciativa, però que aquest any n’han tornat a fer i ja els han sortit diverses propostes. El preu de l’experiència pot variar depenent del municipi i la durada del recital, però oscil·la per norma general entre els 150 i 250 euros.

Històries reals i properes

WeColorMusic és un projecte que porta a l’escenari històries commovedores reals de veïns i familiars amb l’objectiu d’acostar-les al públic a través de la dramatúrgia i la música en directe. Testimonis de relats i vivències úniques que sembla que només succeeixin lluny de casa, però que en totes les seves creacions estan inspirats en fets reals i propers.

La seva pròxima estrena serà Arrels, una producció que es basa en la història d’un jove trans de Rubí que es va suïcidar el 2015. És per aquest motiu que el musical s’estrenarà el 21 d’octubre al Teatre Municipal La Sala, a Rubí.

Quan una postal va portar Sau a Manresa Era 1995 quan Carles Sabater i Pep Sala es van desplaçar fins a casa d’una adolescent manresana per a obsequiar-la amb un íntim i emocionant concert al menjador de casa seva. La noia -Alícia Serra- havia guanyat un concurs del programa Extra Flash, de Flash FM. D’entre més de cinc mil postals, la seva va ser la triada pel cantant barceloní. El recital va precedir una firma d’autògrafs, una sessió improvisada de fotografies i finalment una passarel·la de petonejades.