L'Ateneu Igualadí va presentar ahir el cartell de la sarsuela La Corte del Faraón, una obra teatral que s'ambienta en la Igualada de fa un segle i que es representarà durant la Festa Major de la capital de l'Anoia els dies 25, 26 i 27 d'agost.

L'acte va gaudir de la presència de l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, el regidor de Promoció Cultural, Pere Castells i els membres de l'Ateneu i la Cia, que van destapar el cartell que acompanyarà l'obra, ideat per Pau Duran.

El creador del cartell va expressar que la representació homenatja a l'erotisme present en l'obra i la censura existent quan es va presentar per primera vega el 1910. El director Pep Farrés es va mostrar content de presentar una hipòtesi per la qual no es va poder estrenar l'obra al seu moment. L'alcalde Castells va destacar aquest projecte com una manera de demostrar que Igualada és una ciutat de cultura, posant de manifest la importància que aquesta iniciativa sortís de l'Ateneu local i la possibilitat de fer més representacions en un futur.

La presidenta de l'Ateneu Igualadí, Mireia Claret, va emfatitzar el repte de produir una obra tan emblemàtica i que mostra la història de la ciutat i de les persones que hi vivien. A l'obra hi participaran més de cent persones, fet que fa més atractiva la representació perquè hi seran representats tots els àmbits de la cultura presents a la ciutat.

L'objectiu de la proposta és preservar i recuperar la memòria d'un esdeveniment que havia quedat esborrat a causa del pas del temps i reconèixer el format teatral propi de la sarsuela. Mostrant un fet històric real a partir de l'experiència de la ciutadania.