El documental Camí Ignasià es va preestrenar ahir a la tarda als Cinemes Bages Centre de Manresa. Va ser la segona projecció de la pel·lícula i la primera que es fa a tot l’estat espanyol, ja que el film ja es va reproduir per primera vegada el 14 de juny a la filmoteca del Vaticà, on el van visionar tant autoritats locals com religioses.

L’acte va iniciar amb la participació de Jordi Roigé, director del documental, que va destacar la feina feta per la productora Adso Films tenint en compte la importància que una producció d’aquestes característiques s’estreni a partir de divendres a quaranta cinemes de tot l’estat, a més d’afegir que comunitats d’arreu del planeta han mostrat interès en el film. Va definir la pel·lícula com a «artesanal» i va fer públic l’objectiu de la mateixa: «convidar al pelegrinatge». Tot seguit va mostrar-se agraït per la feina de tots els participants en la producció i va expressar que era un «homenatge al territori i als qui han lluitat aquests dies contra el foc». La idea, que es portava treballant des de fa tres anys, va ser de Josep Lluís Iriberri, director del Camí Ignasià, i ha comptat amb el suport de la ciutat de Manresa, la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya, La Rioja i la comunitat religiosa jesuïta. Els parlaments es van cloure amb la intervenció de l’alcalde de Manresa Marc Aloy, que va destacar les possibilitats que s’obrien per la ciutat gràcies a la internacionalització del documental, expressant que «Manresa s’hauria de convertir en la Santiago de Compostel·la del Camí Ignasià», valorant positivament el fet que Sant Ignasi sí que va recórrer la totalitat del camí que porta el seu nom.