Ajornen pel risc d’incendi tres festivals: Vesprades, Gong i Embosca’t

El risc d’incendis forestals que han evidenciat els recents estralls al Bages, han obligat a ajornar tres festivals que es feien al medi natural aquest cap de setmana. Tant les Vesprades sota l’Alzina, que se celebren sota l’alzina centenària del mas Querol, a Fonollosa, com el Festival Gong, que se celebra a les coves de Collbató, situades al massís de Montserrat, com el Cicle Embosca’t, que té lloc enmig d’un bosc a escassos quilòmetres del nucli de Clariana, a Argençola, han estat aplaçats, mantenint el cartell, a noves dates, en les quals les condicions meteorològiques puguin ser millors per minimitzar el risc de foc forestal.

Els organitzadors de les Vesprades es van reunir ahir al vespre, i van decidir ajornar fins al setembre els concerts previstos per aquest cap de setmana: Obeses, dissabte; i The Penguins Reggae per xics, que estrenava un format familiar, diumenge. La data encara està per concretar, perquè s’ha d’acordar amb els grups, però ja s’ha previst que s’organitzarà un nou format, per aglutinar els dos concerts en una sola jornada. L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, va afegir ahir que es preveia poder concretar la informació la setmana que ve. De tota manera, qui ja tenia les entrades les podrà conservar i, qui no pugui assistir-hi en la nova data, se li retornarà automàticament l’import. També retornaran els diners, si s’escau, el Gong i l’Embosca’t.

El Gong també va anunciar ahir que les actuacions d’aquest dissabte i diumenge es traslladen a l’últim cap de setmana d’agost, els dies 27 i 28. Es manté el cartell, amb un primer dia dedicat a la música espiritual amb les intervencions del cor de Monjos del Tibet i el grup Mediterràniam i una segona jornada dedicada a les noves sonoritats amb Jorge Da Rocha i Tabor. Albert Blancafort, director del certamen, ha expressat les ganes d’actuar a les coves de Collbató, a l’entorn de Montserrat, que tenen els artistes convidats, destacant que «alguns han mogut compromisos per a poder venir a actuar en les noves dates».

Pel que fa a l’Embosca’t també ha confirmat ja noves dates, que es mouen d’aquest divendres i dissabte fins als dies 9 i 10 de setembre. L’activació de l’alerta per risc d’incendis ha fet reflexionar l’organització i arribar a la conclusió que «potser el festival s’haurà de celebrar de manera permanent al setembre». Aquest festival també mantindrà el cartell anunciat. El divendres 9 actuaran Anna Andreu i Ferran Palau i el dissabte 10 Mazoni i Mishima. Com ja és costum, l’aforament màxim serà de 500 persones per evitar massificacions en un espai natural. Des de l’organització s’ha destacat l’esforç fet pels músics per mantenir els concerts en un context amb multitud d’oferta com la Mercè o el Mercat de Música Viva de Vic.