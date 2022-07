La Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya organitza avui una nova edició del cicle d’activitats culturals l’«Hora del Pati», que es realitza a la Casa Lluvià. El programa inclou arquitectura, gastronomia i música. S’iniciarà (19.30 h) amb la xerrada Noves formes d’habitar per assolir una ciutat més social i sostenible, l’experiència i obra de Peris+Toral arquitectes. Des del seu despatx de Barcelona, Marta Peris i José Toral retroalimenten la pràctica amb una investigació continuada en els àmbits de l’habitatge públic col·lectiu i l’espai urbà. Es continuarà amb una degustació de vins DO Pla de Bages (21 h). Cal reserva prèvia per aquesta activitat a manresa@coac.cat (5 euros). I s’acabarà (21.30 h) amb el concert, obert i gratuït, de Bilz, que versionen cançons a altres estils com funky, jazz o swing.