Demà divendres 22 de juliol tindrà lloc l’última jornada de la 9a edició del cicle Sons del Camí amb un doble concert: d’una banda, El Pot Petit al Pati de l’Anònima a dos quarts de 8 del vespre, i d’una altra, el concert de l’Orfeó Donostiarra a la Basílica de la Seu a les 9 del vespre.

El concert d’El Pot Petit, el qual té les entrades exhaurides des de fa setmanes, estava programat a les 19 h, però l’onada de calor i la posició del sol a l’espai d’actuació, sense treva tant per a públic com per als artistes, ha fet que l’organització del cicle prengui la decisió de retardar-lo fins a les 19.30 h, tot prioritzant poder gaudir de l’espectacle en unes condicions més confortables.

Per aquest motiu, l’organització també posarà a disposició del públic fonts d’aigua gratuïtes per a poder refrescar-se. L’obertura de portes de l’espai es farà a partir de les 18.30 h.

Si aquest canvi d’hora suposés un problema per a alguna persona que hagi comprat entrades, es pot posar en contacte amb l’organització per al retorn a través d'info@manresaturisme.cat o l’Oficina de Turisme de Manresa.

El concert d’El Pot Petit forma part cicle de concerts Sons del Camí, que ofereix una àmplia proposta musical. La 9a edició del festival de petit format ha portat ja fins a Manresa noms destacats de la música, com ara la cantant israeliana Noa o el cantautor Ramon Mirabet. La formació de referència Orfeón Donostiarra es podrà veure també aquest divendres.

Un programa d’actes transversal amb més de 100 activitats

Sons del Camí forma part del programa de Manresa 2022, un projecte que conté més de 40 accions i 100 activitats distribuïdes en set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; De Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport. Destaca el fòrum internacional de debat interreligiós —que abordarà el canvi climàtic des de la mirada jove— i les accions que enforteixen la connexió entre el País Basc i Catalunya, inici i final del Camí Ignasià. També les actuacions culturals i musicals, que ja han portat fins a Manresa artistes com Jordi Savall o Sílvia Pérez Cruz i bandes com Love of Lesbian.