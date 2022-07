Un grup de 7 joves amants de la música de Rosalía fa diversos dies que acampa a les proximitats del Palau Sant Jordi per ser els primers a gaudir del concert que la cantant catalana oferirà aquest dissabte i diumenge. En Víctor Sánchez va ser el primer en arribar a principis de setmana i s’encarrega d’organitzar la cua de fans per ordre d’arribada. “Porto 4 dies aquí, val molt la pena. A més no només gaudiré d’un concert si no que també d’aquesta experiència”, ha comentat en Víctor. Els joves que esperen impacientment a la Rosalía no es coneixíen entre ells i passen les estones jugant a cartes, conversant, mirant vídeos amb els mòbils i cantant cançons de l’artista. El més complicat ha estat suportar les altes temperatures.

Segons en Víctor Sánchez, sempre que hi ha un gran concert hi ha una persona que s’encarrega de fer una llista amb les persones que han arribat primer al recinte. “Així s’organitza la cua i no es complica si hi ha gent que es cola”, ha raonat. Per Sánchez esperar durant aquests dies ha estat una “experiència” on ha pogut conèixer altres fans de la Rosalía. “Espero aconseguir un lloc com Déu mana per veure-la”, ha reclamat. “Després d’aquest esforç m’agradaria que hi hagués algun contacte amb la Rosalía. Que veiés els cartells o ens treies a ballar. Així estaríem molt agraïts”, ha explicat.

Per la seva, un altre dels integrants de l’acampada, Isaac Manero, ha dit que porta a les proximitats del Palau Sant Jordi des de dimecres. “Passem l’estona coneixent-nos, fent amics. Les hores passen volant”, ha explicat. Per Manero aquesta espera prolongada és indispensable per “assegurar tenir un bon lloc i veure bé a la Rosalía”. “És una manera per allargar l’experiència i gaudir-la més”, ha afegit.

Això sí, Isaac Manero ha reconegut que les altes temperatures derivades a l’onada de calor els ho han posat complicat. “Hi ha moments que ho hem passat molt malament”, ha reconegut. Però els joves han desplaçat el campament en una zona amb ombra i beuen aigua de forma freqüent.

“En els concerts la Rosalía interactua molt amb els fans perquè baixa i els fa cantar amb el micròfon. Gaudirem molt. Portem mesos esperant. Cantarem, plorarem, cridarem i ho passarem molt bé”, ha pronosticat.

Motomami World Tour

La popular artista continua amb el Motomami World Tour, que l’ha portada aquesta setmana al WiZink Center de Madrid davant més de 14.000 persones i aquest dissabte i diumenge arriba a la capital catalana.

Fins ara, a les actuacions de Rosalía s’han repassat les cançons de ‘Motomami’ amb temes d’’El mal querer’ i alguns dels seus èxits publicats en format single. També 'Despechá', la cançó tothom canta als concerts, però que l’artista encara no ha publicat oficialment.

A més de Barcelona, el 'Motomami World Tour' també passarà per Bilbao, La Corunya i Palma. També visitarà Mèxic, el Brasil, l'Argentina, Xile, Colòmbia, la República Dominicana, Puerto Rico, els Estats Units i el Canadà i, a finals d'any, actuarà a Portugal, Itàlia, Alemanya, els Països Baixos, Bèlgica, el Regne Unit i França, on acabarà a París la gira el 18 de desembre.