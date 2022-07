La cinquena edició del festival de música electrònica Paral·lel torna després de dos anys d’inactivitat a causa de la pandèmia. A diferència de les anteriors edicions en què l’esdeveniment se celebrava a Guardiola de Berguedà, aquest any el certamen es desplaçarà de comarca, concretament a la zona del Sucre, a l’estació d’esquí del Port del Comte, al Solsonès. Allà s’hi celebraran tres dies de concerts -del 2 de setembre al 4 del mateix mes- on la música electrònica en serà la principal protagonista.

El festival ha crescut, tot i aquest parell d’anys de pausa, i ha calgut un canvi d’emplaçament, també ha augmentat l’aforament, que serà de fins a 1.500 persones. Un nombre que per a Fèlix Beltran, cofundador i director de comunicacions del certamen, «és ideal per a mantenir un format de festival petit i on tothom se senti còmode». Malgrat l’ampliació, ja no es poden comprar entrades per assistir a l’esdeveniment perquè en només cinc setmanes es va haver de penjar el cartell de sold out. L’abonament per als tres dies tenia un preu de 95 euros.

El Paral·lel ofereix una multitud d’opcions per a l’estada dels assistents al festival. Des d’entrades per accedir al recinte i acampar a una zona delimitada amb tenda pròpia i accessibilitat a dutxes amb aigua freda i calenta; o gaudir d’una major comoditat mitjançant la reserva de tendes del tipus glamping que muntaran i desmuntaran els organitzadors abans i després de l’esdeveniment. Segons Beltran, aquesta opció està especialment pensada pels assistents estrangers que viatgen fins a Barcelona alliberant-los d’haver de dur les tendes de campament des del seu país de procedència.

Tenint en compte l’auge de l’ús de caravanes, el certamen també posa a disposició dels assistents una zona específica per a aparcar-hi la furgoneta que cal reservar prèviament i té un cost de 4,70 euros. Des del festival també s’informa de la disponibilitat d’apartaments i hotels propers a la zona de l’esdeveniment.

L’afluència de públic d’arreu de l’Estat i de diferents punts del món, farà que, tal com ja s’havia fet amb anterioritat, el festival posi a disposició dels visitants busos llançadora que sortiran de Barcelona amb destí a l’estació d’esquí del Port del Comte. Beltran destaca la importància d’aquest servei, ja que permet que molts visitants estrangers puguin anar i tornar de la zona del festival a l’aeroport sense dependre de factors externs a l’organització de l’event. Aquest servei té un cost de 16,50 euros per viatge. Beltran ha comunicat que els assistents al·lòctons han comprat gairebé el 60% de les entrades disponibles per al festival, a més de destacar-ne la diferència de procedència.

Tal com ja havien fet en ocasions anteriors, l’organització ha aplicat un descompte a tots els assistents que viuen a la comarca on es realitza el festival, en aquest cas el Solsonès, tenint un cost de 69 euros. L’organització xifra en 20 les entrades venudes a aquest tipus de públic. Beltran també ha afegit que tots els veïns de Port del Comte podran accedir al festival de manera gratuïta, «perquè així coneixeran de primera mà el producte que portem i s’animin a venir-hi els pròxims anys».

L’organització del certamen ha remarcat la importància de la cura i respecte del medi ambient, tot imposant mesures restrictives amb relació a l’entrada de vidres al recinte i l’ús de càmpings gas, quedant terminantment prohibit a causa de l’elevat risc d’incendi encara que el festival se celebri a finals d’estiu. Per la mateixa raó, es proporcionarà un cendrer portàtil a tots els assistents i una bossa d’escombraries per a reduir l’impacte que el festival pot tenir a la zona natural on es desenvolupa. El certamen continuarà aplicant una «tarifa verda» a tota persona que accedeixi amb el cotxe a la zona del pàrquing de l’estació d’esquí del Solsonès, en concret hauran de pagar 5 euros. Beltran ha assegurat que tal com han fet sempre, «treballarem amb els ADF i les autoritats competents per evitar incendis».

El certamen permet als assistents participar en tallers professionals i sessions creatives que tenen relació amb la música electrònica i que es duran a terme alhora que el festival. L’objectiu d’aquest projecte, anomenat Paral·lel Plus+, és convidar a la col·laboració entre els professionals i la promoció de noves eines per produir música electrònica.

Un cartell amb talent nacional i internacional

El festival gaudirà de dos tipus d’actuacions, les de format DJ live, és a dir, sessions on els músics improvisen i les de format DJ set, sessions en què els artistes mesclen els seus temes.

Les sessions live aniran a càrrec de l’alemany Vril, del belga Peter Van Hoesen, del britànic Shackleton, de l’estatunidenca Ulla Straus i dels espanyols Pajaro Dune.

D’entre els participants internacionals en destaquen DJ Nobu, del Japó; Vril, d’Alemanya; Konduku, dels Països Biaxos; Kanding Ray, de França; Jane Fitz, del Regne Unit; Peter Van Hoesen, de Bèlgica i Ulla Straus, dels Estats Units. El certamen també comptarà amb talents de l’Estat com F-On, Guillam, Pajaro Dune o Refracted.