El tres finalistes del Concurs Sons de la Mediterrània 2022 seran Bum Ditty, Joana Dark i Catalina Marraixes. Tots ells competiran per guanyar el certamen el dia 6 d’octubre a la Taverna Cervesa Guineu en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa. El vencedor rebrà com a premi la gravació, producció i promoció d’un àlbum en un estudi professional, així com la contractació a diferents festivals de música folk catalana de l’any vinent. La guanyadora de l’edició anterior, Mar Grimalt, presentarà enguany a la Mediterrània el seu nou treball.

Bum Ditty és un grup que pretén difondre l’old time, l’estil tradicional dels Apalatxes. Un tipus de música que es caracteritza per l’ús del banjo i el violí. Joana Dark és el nom artístic de la barcelonina Ariadna Rulló, que transporta al present cançons que deixen constància de les tradicions passades. Rulló recull sempre el punt de vista femení reinterpretant melodies tradicionals del Costumari Català, de l’etnòleg i folklorista Joan Amades. Catalina Marraixes és un trio musical de cançó d’autor mediterrània que combina els sons de vent metall, els de corda típics de la rondalla valenciana, els sintetitzadors moderns i les gravacions pròpies de la natura.