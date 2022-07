Fa 400 anys, un segle després de l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa, la ciutat es va bolcar en unes festes per celebrar la canonització del sant, que van omplir els carrers de festa i actes populars. Per rememorar aquesta efemèride que va sacsejar la ciutat sencera, arriba #LAREFESTA del Camí Ignasià, una jornada festiva oberta al públic que a partir de les 19 h d'avui dissabte fins a la matinada omplirà Manresa de música, cultura popular i tradicional i llum.

L'eixordidor estrèpit dels trabucaires, amb els plors inclosos d'algun infant, ha marcat l'inici de la Refesta a les 7 de la tarda en punt. A la Plana de l'Om, lloc de l'arrencada dels actes, s'hi ha anat aplegant gent. El ritme dels tabalers de Xàldiga agafa el relleu als trabucs i comença la cercavila, seguits del bestiari del correfoc ballant tot enfilant per Sant Miquel. Entre el públic hi ha de tot: famílies senceres amb canalla, parelles, gent gran, gent jove... cada vegada hi ha més gent que els segueix.

La plaça Major es va omplint de gent que se suma a la que hi ha fent el beure. A la festa s'hi afegeix l'altra cercavila amb més tabalers de Xàldiga, els gegants de la ciutat i l'àliga. Una batucada conjunta a la plaça dona pas a l'espectacle de dansa. L'objectiu de la dansa era reflectir el canvi del caos a l'estabilitat i l'alegria, un canvi que s'ha vist reflectit en les evolucions dels dansaires i en les diferents músiques que els han acompanyat.

La cercavila va cap al parc de la Seu. Propera parada. Ara l'encapçalen els diablons i tabalons de Xàldiga, seguits del bestiari del correfoc i els gegants. Va arribant gent a la baixada de la Seu