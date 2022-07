Celestí Vall Oliveras (Manresa, 12 de desembre de 1957) va morir ahir a Berga. El conegut pianista manresà passava uns dies de vacances a Sant Julià i va haver de ser ingressat a l'Hospital de Sant Bernabé per una indisposició de la qual ja no es va recuperar. Vall, que vivia a Marganell, deixa esposa, Loreto, i fill, Arnau. El seu comiat es farà més endavant en un acte que la família i els amics volen organitzar en forma de petit concert, que és el que hauria volgut ell, un enamorat de la música.

"Un músic extraordinari"

Com a docent, estava jubilat després de treballar durant molts anys al Conservatori Professional de Musica de Manresa. La seva directora, Carme Botifoll, l'ha definit avui com "un músic extraordinari en tots els sentits" i "una persona amb un gran sentit de l'humor. Era molt bromista i sempre buscava la part amb sentit de l'humor de les coses". Del seu pas pel Conservatori manresà n'ha remarcat que "deixa un llegat molt gran amb molts alumnes". Ha posat com a exemple l'aula de jazz, que "ell va iniciar tot sol i que ara és un departament" del centre. Entre d'altres, ha recordat els arranjaments per a jazz del repertori dels concerts de Nadal fets per l'artista.

Vall tenia el títol professional de piano pel Conservatori Superior de Música del Liceu i el títol superior de jazz per l'Escola Superior de Música de Catalunya. A banda, va ser alumne de piano jazz del també pianista manresà Manel Camp. A partir del 1980, va treballar com a professor de música en diferents centres: professor d’harmonia a l’Estudi de Música Àngel Soler de Barcelona, professor de piano de l’Aula de Música de Barcelona, professor de piano, harmonia i repertorista de cant de l’Escola Municipal de Música Mas Sant Joan de Sant Joan de Vilatorrada, i professor de piano al Conservatori Professional Municipal de Música de Manresa, centre en el qual va crear l’aula de jazz, on va ser professor d’instrument-jazz, combo i harmonia moderna.

Premi pel curt "Chat Noir"

Va ser el compositor de la 30 Innocentada de Manresa Hola Norbert; va fer la direcció musical, arranjaments i interpretació de l’espectacle All talking, all singing, all dancing…all Gershwing, estrenat al Villarroel Teatre dins el marc del Grec-88; compositor de les sis peces de jazz a quatre mans Caminar amb swing, especialment encarregades pel concertista i pedagog Àngel Soler; va tenir cura de l'harmonització i instrumentació per a orquestra de cambra del tema White Christmas; i va compondre la banda sonora del curt cinematogràfic Chat Noir, del director Daniel Fibla, guanyador de la Dama d’Elx a la millor música en el concurs internacional de curtmetratges de la ciutat d’Elx 2009 i finalista als premis Goya 2010.

A banda de fer actuacions sol com a pianista, va ser membre de nombroses formacions musicals: Night in Tunisia, Versatil Quartet, Ebony Jazz Quartet, Septet de Jazz, Arnau Boix Quartet, Celestí Vall i Mireia Datzira, Sal·lent Quartet... Va ser convidat pel pianista Manel Camp a participar en els concerts que va oferir amb motiu del seu 25è aniversari als escenaris, “Duets de piano".

També va impartir diversos cursos amb el jazz com a fil conductor i va ser membre fundador de Jazz Promoció, una associació que va treballar amb músics de jazz de prestigi com Tete Montoliu, Lou Benett, Oliver Jackson, Doc Cheatham i Eddie Lockjaw Davis, que va apropar a Manresa.