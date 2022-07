Els Tallers Musicals d’Avinyó (TeMA) van tancar i celebrar divendres la seva vintena edició amb un ple absolut de públic. El concert de cloenda, resultat de cinc dies, i nits, de tallers de creativitat musical, es va dur a terme en un espai únic, la Fundació La Plana a Santa Maria d’Oló.

La idea dels tallers és que a través de la seva essència positiva i d’amor per la música l’esperit que s’hi viu es pugui fer arribar a tota la població, independentment de l’edat i experiència musical que tinguin. Una proposta que desperta sensibilitats, crea inquietuds i permet aprendre de forma experiencial, educativa i lúdica. Santi Careta, director artístic i responsable pedagògic del programa CREA, explicava, divendres al vespre, que el projecte que va néixer fa vint anys amb la llavor de Montserrat Vilar ha desafiat el temps i ha aconseguit, una vegada més, emocionar i crear un vincle entre professors, alumnes i públic.

La nit va començar amb els agraïments per part de l’equip a l’Associació d’Amics de la Música d’Avinyó i a la gent de La Plana, responsables que el projecte segueixi endavant amb cada edició. La cantant Magalí Sare, professora de cant de l’estada de Jazz/Moderna i creativitat, amb la col·laboració del cor format per l’alumnat, va obrir l’experiència musical amb dues cançons pròpies d’Esponja, el seu últim treball musical. «Sempre vens assim», un collage de paraules de Fernando Pessoa i música de la mateixa Magalí, i, a continuació, la peça que dona nom al disc, Esponja, arranjada per Sebastià Gris, professor de guitarra de l’estada i coordinador del programa CREA. El conjunt de cordes, guiat per Marta Roma, Manel Fortià, Carlos Monfort, Quico Pugés i Joan Comaposada, va agafar el relleu amb Cualquier otra canción andina, en què va apropar el públic a la música colombiana.

La cloenda va comptar també amb la col·laboració d’artistes convidats; músics que ja havien format part del projecte anys anteriors i que han tornat en aquesta vintena edició en forma d’homenatge a la feina ben feta. Ferran Palau, amb el format intimista que el caracteritza i les lletres assossegades, va presentar Cel clar, una versió que tenia un arranjament per a guitarres, i Perfecte, una versió més pop que incloïa la força i energia de la big band amb els arranjaments d’Alba Careta i Aina López. Celeste Alías, també professora de cant durant l’estada, va presentar repertori del seu últim treball, un disc de reconeixement a la figura i vida de Chavela Vargas, que inclou la ranxera Un mundo raro, amb arranjament de Cesc Badia, i el conegut tema Ella. També va interpretar la Muñeira de Ons, juntament amb el cor de dones.

Meritxell Nedderman va cloure l’espectacle, després del seu breu pas pels tallers l’any 2020, amb la reinterpretació de dos temes del seu disc In the Backyard of the Castle. A duet amb Rodrigo Laviña, peça clau de l’engranatge dels tallers i més d’una seixantena de músics, va presentar Inside, arranjada per Pau Jorba. I va tancar la nit amb Ja no vull, acompanyada del seu característic vocoder. Posteriorment, es va dur a terme la votació de l’alumne i professor de l’any, amb la nominació especial d’Aina López, Cesc Badia i Pau Jorba, exalumes dels tallers que han esdevingut professors, i asseguren que «és un honor i un privilegi formar part d’un equip com el dels tallers, es tracta d’una experiència màgica estar envoltat de tant talent musical i humà».