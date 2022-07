Era una promesa i un deute pendent que no ha tardat a complir-se. El cantant de Sant Fruitós Pedro da Costa va debutar aquest dissabte a la nit en solitari i ho va fer a casa, omplint el recinte de la Màquina del Batre d'energia, bona veu i un parell de sorpreses 'eufòriques'.

Da Costa va ser el principal reclam del Sopar Jove, que també va incloure l'actuació de Kevin Deké i la sessió del DJ Arzzet, i que, tot i el títol, va reunir un públic de totes les edats i bona part d'ell de fora del municipi; persones amb ganes de veure de prop i en directe una veu que fins fa molt poc era desconeguda i que ha triomfat gràcies a la petita pantalla.

Amb 'Uptown Funk', de Bruno Mars, el quart finalista d'Eufòria es va presentar davant la parròquia posant de manifest que el concert no seria només un recull de les cançons del seu pas per l'exitós programa de TV3. Per endavant quedava més d'una hora de grans èxits, com 'Les nits no moren mai', de Doctor Prats; 'Volcans', de Buhos; 'Tudo bem', de Stay Homas; 'As it was', 'Music for a sushi restauran't i 'Falling''; de Harry Styles; o 'Podria ser peor', de La Casa Azul, que va cantar acompanyat per músics i ballarins dalt de l'escenari.

Un dels moments més àlgids de la nit, però, va ser l'aparició per sorpresa de Triquell, el segon classificat d'Eufòria. Tots dos van cantar a dues veus 'Ride', de Twenty One Pilots, i van recuperar un memorable 'Under Preasure', tornant a posar veu a la cançó de Queen i David Bowie que ja van interpretar plegats a Eufòria i fa tot just una setmana al Palau Sant Jordi de Barcelona.

L'altra sorpresa de la vetllada va anar a càrrec d'un altre company televisiu. Chung Man va sortir a l'escenari amb una guitarra per cantar plegats 'Escriurem', de Miki Núñez.

'No vull baixar', d'Albert Pla i Stay Homas feia presagiar que el concert estava arribant al final, però encara quedava un èxit reservat per al final, la versió d''El meu petit país', de Lluís Llach. La propera cita, a Manresa, dins la festa major.