Durant deu anys, per l'Humus Mediterrani, l'off de la Fira Mediterrània de Manresa creat pel col·lectiu D'arrel per potenciar la música i la cançó més tradicional, han passat 67 grups, majoritàriament de Catalunya però, també, de les Illes, del País Valencià, la Catalunya Nord, Occitània i Itàlia. Una oferta musical que complementa l'oficial del certamen i que ha servit per "detectar talent jove", com ha subratllat Jordi Fosas, director artístic de la Mediterrània, i com a "trampolí" d'artistes emergents, en paraules d'un dels promotors de l'off, Josep Huguet, que després han acabat formant part de la programació oficial o han trobat noves vies per enlairar la seva carrera professional. Un exemple recent és el del duo gallec Caamaño&Ameixeiras, que van actuar a l'Humus 2020, a la secció oficial de la Fira el 2021 i que s'ha fet un lloc al circuit europeu de la música tradicional. O propostes emergents de músics ja més coneguts com Coloma Bertran, Marc del Pino, Pere Romaní, Manu Sabaté, Meritxell Neddermann, Heura Gaya, Marc Egea, Xavier Ciurans, i grups com Corrandes són Corrandes, Ballaveu, la Puça, Ballugall... La presentació del cicle s'ha fet avui a l'Espai Òmnium on va començar l'Humus amb una trobada de cant improvisat fa onze anus, "en l'any zero", com recordava Huguet, abans d'encetar la col·laboració posterior amb la fira.

Enguany, l'Humus celebrarà una dècada amb sis concerts entre el 7 i el 9 d'octubre, amb especial atenció a la música ballable i el cant, un dels focus de la Mediterrània dels 25 anys que vol retornar el públic als carrers i a les places. I, per aquest motiu, quatre dels concerts es traslladen a la plaça Sant Domènec, rebatejada com a Plaça de la Fira, per atorgar a les propostes ballables "la centralitat" que el certamen busca en aquesta edició d'aniversari. La intenció és, apunta Fosas, de convertir Sant Domènec, "en la Plaça Major de la Mediterrània". Dels 6 concerts, dos aniran a càrrec de formacions locals (Giravolt i el reivindicatiu Cor Incordis), de les Balears (Abeniara) i de la Catalunya Nord (Les Aoédées). A més dels catalans Aluca i Biterna. En aquests deu anys, l'Humus ha vetllat per la participació de grups locals, que han estat una desena.

Ball a la Plaça de la Fira

Els quatre concerts on primarà el ball (tots a la Plaça de la Fira) es faran divendres amb el duet vocal femení de la Catalunya Nord Les Aoédées, guanyadores del concurs Robert Pellicer de ball folk, que portaran polifonies a capella; el quartet manresà Giravolt, creat durant la pandèmia, que proposarà les seves pròpies composicions al ritme de masurques, bolangeres, valsos, polques, balls plans; i els guanyadors per votació popular del Ramon Pellicer, Biterna, amb la majoria de peces de creació pròpia i inspirades en la música tradicional i en la mitologia catalana (Biterna es aquell indret imaginari on, segons una creença medieval estesa als Països Catalans, es reunien les bruixes per renegar Déu i adorar el dimoni). El quart concert ballable de l'Humus es farà dissabte amb l'agrupació mallorquina Abeniara, amb un repertori de jotes, boleros, fandangos populars i creacions pròpies. La programació es completarà amb el concert d'Aluca, un trio de polifonia vocal sorgit de l'ESMUC que actuarà dissabte a l'Espai Òmnium; i amb un concert itinerant, el diumenge al matí, amb els manresans Cor Incordis, que oferirà un recital de memòria històrica amb "Cançons entorn d'una guerra" que recorrerà diversos indrets de la ciutat, com l'antic refugi aeri de La Renaixença.

La funció de l'Humus

Per a Fosas, l'Humus Mediterrani compleix una doble funció: d'una banda com a plataforma de llançament de formacions emergents que "busquen la professionalització" però, també, com a puntal d'associacions o col·lectius amateurs que s'imbueixen de noves "mirades o eines al voltant de la cultura popular". En aquesta edició, explica Huguet, s'han presentat una dotzena de propostes per participar a l'Humus, "el doble de les triades". En la fase prèvia, apunta, "un 40 %, se solen descartar perquè no s'adeqüen explícitament a a convocatòria". Un exemple seria les més centrades en cantautors. I tot i que la xifra ha anat "oscil·lant" en aquests deu anys, el que sí que ha crescut és tant "la qualitat com la diversitat" dels grups que volen participar a l'Humus. Per al director artístic de la Fira, els dos anys de pandèmia s'han notat en els grups més emergents o amateurs. "El ball folk ha estat gairebé dos anys aturat i això no incentiva noves formacions". Però l'aposta pel ball del certamen vol ser un punt de sortida perquè "el sector torni a agafar musculatura".

Cinc off a la Mediterrània

L'Humus serà un dels cinc off que tindrà enguany la fira, al costat de l'Estepa Mediterrània, organitzat per Stroika i Casa de la Música, el Concurs Sons de la Mediterrània, en col·laboració amb el Tradicionàrius i el Grup Enderrock, entre d'altres i dos més dedicats a les arts escèniques que s'estrenaran aquest any: un de dansa d'arrel i un altre vinculat al teatre de memòria i la narració oral, que es presentaran el setembre.