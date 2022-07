El cicle de concerts Sons del Camí de Manresa ha tancat la seva novena edició triplicant les xifres d’assistència de les darreres edicions. En total, els nou concerts programats han aplegat 3.840 espectadors, més del triple que els registrats el 2021 i el 2019, anys en què hi va haver al voltant de 1.200 assistents. L’ocupació ha estat del 83 %.

Els concerts d’El Pot Petit a l’Anònima, amb 1.500 espectadors; Noa a la basílica de la Seu, amb 750; i Ramon Mirabet als Jardins de la Cova, amb 400, van exhaurir localitats. Per primera vegada, el cicle Sons del Camí ha programat fins a nou concerts en espais patrimonials amb petjada ignasiana de la ciutat, coincidint amb la Manresa 2022, amb una artista de renom internacional, Noa, i el prestigiós Orfeó Donostiarra per evidenciar la connexió d’Euskadi i Manresa, com a inici i final del Camí Ignasià. Dels gairebé 4.000 assistents, la meitat han estat de fora de la ciutat.