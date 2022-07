El Teatre Nu i l'Ajuntament de Borredà, amb el suport de la Diputació de Barcelona, han impulsat la creació d'un nou festival de teatre familiar al Berguedà, que se celebrarà entre el 5 i el 7 d'agost. El certamen porta per nom 'TIFA, Teatre i Família a la Natura' i té per objectiu vincular la creativitat amb l'entorn a través de "propostes innovadores que fusionen l'art i la natura", segons expliquen els organitzadors. A banda d'espectacles culturals, també s'han programat sortides i tallers relacionats amb el teatre i la natura. Entre les propostes que s'hi podran veure hi ha l'espectacle de carrer 'The Strambotik kabaret', de la companyia Rauxa; 'Maure el Dinousaure', de Teatre Nu; o 'Una pometa i un pomer', de la companyia De Paper.

La programació del nou festival TIFA arrencarà el divendres 5 d'agost a les 9 del matí amb un circuit d'orientació a l'aire lliure. Continuarà a les 5 de la tarda amb un taller d'herbes remeieres a la Cabanya Boscana i a les 7 de la tarda tindrà lloc a la Placeta l'espectacle de carrer 'The Strambotik kabaret', de la companyia Rauxa. La jornada acabarà amb la Nit de curtmetratges de i+G Stop Motion. Dissabte seguirà la festa amb la sortida a la natura 'Bany de bosc'. Al migdia la companyia Teatre Nu oferirà l'espectacle de titelles 'Maure el dinosaure'. El festival seguirà a les 5 de la tarda amb el taller de construcció de titelles també a càrrec de la companyia Teatre Nu. Tot seguit serà el torn de la companyia De Paper que oferirà l'espectacle 'Una pometa i un pomer', mentre que el punt final de la jornada de dissabte la posarà Sergi Estella amb el concert 'The One Man Band'. La jornada de diumenge començarà amb la primera edició del Mercat de la Fusta de Borredà, que té per objectiu posar en valor un ofici tradicional i reivindicar la seva "supervivència artesanal i sostenible". També s'ha programat una sortida al Molí de Subirà i un concert-vermut amb la formació Bocaflai. A la tarda hi haurà un concert amb el Duet Daura i el punt final al festival el posarà el concert de Meandres de Voraigua.