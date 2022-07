Entre els nombrosos projectes de gran valor editorial que ha entomat el segell barceloní Raig Verd, la traducció de Camus brilla per mèrits propis. Després de publicar «L’home revoltat», a principis d’aquest any va sortir «La caiguda».

El tel boirós de les aigües portuàries i el verb incontenible de l’advocat Jean-Baptiste Clamence, professional d’èxit i paladí de causes perdudes, són els corrents de fons d’un riu que baixa incontenible per les pàgines de La caiguda: el destí de cada home potser no és a les mans de cadascun d’ells, però la decisió última de la seva honestedat depèn de la pròpia lucidesa. Clamence és un vanitós simpàtic, un amant desitjat, un defensor incorrupte de la justícia. Un home sol, també. I de la soledat ja sabem que n’emergeix una reflexió tan cruel com necessària: qui soc?

El protagonista de l’última novel·la que Camus va publicar en vida és un home que en un bar de la capital neerlandesa se sincera a un desconegut: un dia va sentir com una noia es llançava al Sena i va continuar fent la seva vida. O això creia ell. La culpa, aquest monstre que emergeix del fons de la consciència, ens pot arrossegar a l’abisme i regurgitar-nos convertits en algú menys pur però probablement més autèntic i més humà. Camus se’ns fa present amb una vigència inqüestionable.