El cinema espanyol s’aferma desesperadament en la comèdia per tal de conquerir el gran públic, i en aquesta recerca està esprement en els darrers anys la fórmula de rodar noves versions de films forans recents que hagin demostrat suficientment la seva eficiència comercial. Un novio para mi mujer suposa la nova mostra (no serà l’última, evidentment) d’aquest dubtós recurs que no sempre aconsegueix el seu objectiu de triomfar a la taquilla i que massa sovint impulsa productes escarransits i ràpidament oblidables. El nou treball darrere de la càmera de la Laura Mañá no passarà precisament a la història. Aquesta pel·lícula constitueix el remake d’una cinta argentina homònima, rodada el 2008, que, així mateix, ha inspirat en els últims anys dues altres versions (una de coreana, el 2012, i una altra d’italiana, el 2014). El protagonista, Diego, vol separar-se de la seva muller, Lucía, però no s’atreveix a plantejar-li aquesta qüestió. Un dels seus amics li proposa una solució esbojarrada al seu problema: cercar un home perquè sedueixi la seva parella. Laura Mañá (actriu i cineasta) tingué fa vint-i-dos anys un debut com a realitzadora certament singular i sucós (Sexo por compasión, una comèdia feminista deliciosament incorrecta), però la seva trajectòria posterior s’ha mogut dins d’unes coordenades poc estimulants. El seu llistó creatiu no pujarà precisament amb Un novio para mi mujer, però la comèdia espanyola del segle XXI té un nivell mitjà tan baix que la creadora barcelonina supera fàcilment altres productes actuals amb intencions similars perquè teixeix un parell de gags hàbils i sap explotar convenientment la vessant humorística d’una actriu tan versàtil i esplèndida com Belén Cuesta (La llamada, La trinchera infinita, Hasta que la boda nos separe). Un balanç irremeiablement discret per l’enèsima bagatel·la.