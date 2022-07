Els executius espanyol i francès desenvoluparan un programa per commemorar el 50è aniversari de la mort de Pablo Picasso que inclourà més d’una quarantena de projectes expositius, dos congressos acadèmics i esdeveniments que se celebraran principalment a Europa i als Estats Units. Durant els pròxims mesos, hi ha previstes prop de 40 exposicions, 15 d’elles a l’Estat en centres com el Museu Picasso de Barcelona, el Museu del Disseny de Barcelona i la Fundació Joan Miró. A partir del mes d’octubre arrencarà aquest ampli programa d’exposicions temporals sobre la figura del pintor, que tindrà lloc a diferents museus del país. Aquestes mostres se celebraran l’últim trimestre del 2022 i durant el 2023, any en el qual es commemora l’efemèride. Picasso va morir a la població francesa de Mougins el 8 d’abril del 1973.

La comissió executiva per a la commemoració del 50 aniversari de la mort de Picasso va presentar dijous el logotip de l’efemèride.