Lildami, artista convidat a Santpedor

El raper egarenc Damià Rodríguez, més conegut com a Lildami, va ser l’encarregat de tancar l’Estiu Jove 2022 amb el concert que va oferir divendres a la nit en el marc de la desena edició del Concurs de Música Jove de Santpedor. Abans de començar la seva actuació, Lildami es mostrava satisfet d’aquest estil de concursos perquè «és primordial apostar pel talent jove que està emergint». Del seu paper com a membre del jurat del programa de TV3 Eufòria assenyalava que li ha permès «arribar a un públic que encara no m’havia descobert i que més gent conegui les meves cançons». Durant el concert va oferir al públic assistent algunes de les cançons més populars del seu repertori musical; com Pau Gasol, La dels Manel, Mentrestant i Supermercat. Aquesta última «és la que més ha funcionat de tota la meva carrera», destacava el raper.

A més de Lildami, abans també van actuar els tres grups finalistes del Concurs de Música Jove d’enguany. Els primers a pujar a l’escenari van ser els pallejanencs Sharp amb el seu estil de rock metal. Un dels components, Roger Vidal, comentava que amb les seves cançons intentaven «donar una alternativa a la música que es fa sempre amb l’objectiu que la gent gaudeixi d’altres estils». El grup, que aposta pel metal català, es va formar fa tres anys. A continuació, els gironins Fracàs van oferir el seu repertori basat en la música punk-indie. Albert Martínez i Joan Moneo assenyalaven que amb les seves lletres denunciaven «la situació de precarietat que viuen molts joves»; com per exemple, la dificultat per trobar una casa. La formació fa un 1 any i mig que toca i fa uns 3 mesos que actua en directe. Finalment, el grup Atzavara, provinent de les Terres de Lleida, va mostrar les versions que fan de cançons d’altres grups musicals de llarga trajectòria; com Obrint Pas, La Raíz, Auxili i Extremoduro. «Busquem que la gent balli i s’ho passi bé amb nosaltres», afirmaven Eduard Pujol i Maya Arqués, dos dels membres, que també van afegir que «aquest any estrenem un EP nostre». Atzavara és un grup que es va formar al principi de la pandèmia de la covid-19, però abans els seus membres ja havien actuat junts amb un altre nom. Tenen un estil entre el rock-reggae-ska i punk.

El premi consistia en 500 euros per al grup guanyador i 250 euros per als finalistes. En total hi va haver uns 130 vots i el resultat va ser el 52% a favor d’Atzavara i el 25% i el 21%, per a Fracàs i Sharp, respectivament. El concurs és organitzat pel Casal de Joves Lokal de la Vila de Santpedor.