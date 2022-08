Mont Plans dirigeix un espectacle sobre la capacitat curativa de l’art

Estrenar a l’agost és un risc que Mont Plans (Artés, 1948) està disposada a assumir perquè les opor- tunitats s’han de caçar al vol, però sobretot perquè Teràpia necessària és un projecte bastit des de la vocació i l’amistat. «És una horeta divertida, t’ho passes bé», assegura l’actiu bagenca, que al muntatge que s’estrena dijous al Teatre Gaudí de Barcelona deixa de banda la interpretació i s’atorga les funcions de dramaturga i directora escènica.

«Amb la Marta Fiol ens coneixem de fa anys i un dia em va demanar que l’ajudés amb un text i unes cançons», explica l’artesenca, que va ser guardonada amb el Premi Regió7 de Cultura en la gala celebrada el passat mes de novembre al Kursaal. «Vaig començar a arreglar el text, a fer-hi canvis, recomanar vestuari...» i sense que en fos la intenció inicial, Plans es va convertir en una part indispensable d’un projecte que, a més de la cantant i actriu, es completa amb el concurs del pianista Carles Puig, ideòleg del guió.

L’obra, que es podrà veure els dijous i divendres d’agost (19.30 h), presenta «una dona que està malament del cap i arriba a la conclusió que allò que sana no és parlar d’un mateix estirat en un divan sinó les arts, dedicar-te a fer el que t’agrada de veritat; per això diem que anar al psicòleg és molt car». Un missatge molt adient a aquests temps incerts que vivim. «Les arts són realment curatives», assegura Plans: «quan escoltes un concert o agafes els pinzells per pintar, estàs per allò i t’oblides de la resta; els qui estem en el teatre tenim la sort que podem fer la nostra feina encara que ja siguem grans i tinguem una edat».

L’actriu bagenca vol que el públic vagi al teatre sense prejudicis ni etiquetes: «els espectadors podran escoltar música de manera divertida», afirma Plans, donant fe de la «vis còmica» i «el sentit de l’humor» de Marta Fiol. «És una artista molt generosa en escena, sempre està disposada a provar el que li demanis», afegeix.

Mentre desgrana amb paraules i cançons la particular tragicomèdia de la protagonista, Fiol entra en acció trencant la quarta paret i parlant als inquilins de la platea. En clau de concert teatralitzat, la cantatriu, tal i com es defineix ella mateixa, fa un viatge per temes com Dust of Snow, d’Elliot Carter; la Danse macabre, de Camille Saint-Saëns; I amb easily assimilated, de Candide, de Leonard Bernstein; Aquarius, de Tierkreis; i Je cherche un millionnaire, de Natio Herb Brown; entre altres títols escollits per la cantant. Bona part del repertori està adaptat al català.

Per a Plans, l’experiència de Teràpia necessària ha estat una immersió en una faceta no tan coneguda de la seva pulsió escènica, coneguda i reconeguda sobretot per la dimensió actoral, però amb la que hi gaudeix fins a la fruïció. «Jo soc molt perfeccionista, quan tinc un text a les mans miro si el llenguatge s’escau, sempre ho he fet, i si l’he de retocar, ho faig», explica l’actriu artesenca, satisfeta de l’acceptació que van tenir el parell de bolos que va dur a terme Teràpia necessària abans d’entrar al Gaudí. «Potser no és la paraula, però m’agrada arreglar el text a la meva manera, cuidar el procés escènic, el ritme», afegeix.

«Cadires» es farà a Sant Fruitós i al Kursaal a la tardor

Mont Plans també manté viu l’espectacle «Cadires», on comparteix escenari amb Oriol Genís sota la direcció d’Albert Arribas. El muntatge, que es va estrenar l’octubre del 2001 al Festival LOLA d’Esparreguera, es podrà veure aviat en dos teatres del pla de Bages. Després del bolo d’Ulldecona del 31 d’agost, Plans i Genís portaran la reflexió sobre la vellesa i el pas del temps al Teatre Kursaal de Manresa el 29 de setembre i al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages l’1 d’octubre. Els dimarts 27 de setembre i 4, 18 i 25 d’octubre es representarà al Teatre Goya de Barcelona.