L’Acadèmia Internacional de Música de Solsona tindrà 110 alumnes de 22 països

110 alumnes de 22 països participaran en la 21a edició de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS), que tindrà lloc del 5 al 21 d’agost i que aterraran a la capital del Solsonès arribats de països com l’Iran, Israel o Egipte. Però primer cop no n’hi haurà de residents a Rússia i Ucraïna a causa del conflicte bèl·lic. Es tracta d’una xifra inferior a la de l’any passat, quan es va assolir el rècord de 140 participants. Segons el seu director, el violoncel·lista Peter Thiemann, s’ha optat per fer una selecció «estricta» d’entre les més de 150 inscripcions rebudes, tenint en compte, també, la capacitat de les instal·lacions de la ciutat. «Tindrem un festival amb una qualitat artística excel·lent», subratllava ahir en la presentació d’un certamen que programarà una quarantena de concerts a la Catalunya Central i Lleida. Per primer cop, el nombre d’alumnes internacionals (56%) supera els de l’estat.

Per a Thiemann, la clau de l’èxit de l’AIMS i el que fa que centenars d’alumnes de tot el món s’interessin per participar-hi any rere any és el seu professorat. «Venen a Solsona perquè volen estudiar amb els grans professors del món», apunta. Un claustre que, enguany, s’ha renovat i que està format per vint professors de trajectòria reconeguda internacionalment. S’incorporen tres cares noves a l’acadèmia de cordes i hi ha una important renovació a la de vents, que presenta figures d’alt nivell, com l’oboista i corn anglès de la Filharmònica de Berlín, Dominik Wollenweber; l’excepcional i gran mestre de flauta travessera Mario Caroli o la fagotista solista de la Royal Opera House de Londres, Miriam Gussek.

El certamen s’inaugura divendres al teatre comarcal, protagonitzat pels instrumentistes de corda, que ja portaran un parell de dies assajant. El plat fort arribarà el dilluns 15 a la sala polivalent de Solsona de la mà de l’Orquestra Simfònica de l’AIMS. Una seixantena de músics actuaran sota la batuta de Kevin Griffiths per interpretar el primer concert per a piano i orquestra de Beethoven, amb Seon-hee Myong com a solista; dues obres per a violí solista, amb Mathilda Dendorfer, una jove de 14 anys que en fa tres que viatja a Solsona cada estiu, i la 4a Simfonia de Beethoven. «Un concert que ningú s’hauria de perdre», remarca Thiemann. El director del festival també va fer esment del Vespre de clàssica i romànic, al castell de Cardona el dijous 11, en la qual debutaran com a solistes alumnes que guanyin el concurs de l’acadèmia, acompanyats per un quintet de professors. Un altre programa en què es podrà escoltar conjuntament professors de vent i de corda s’interpretarà el 13 d’agost a Organyà i l’endemà a Moià.

La línia ascendent de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona, que just l’any passat celebrava la vintena edició, s’ha traslladat també al pressupost, que s’apropa als 190.000 euros, el 53,5% dels ingressos del qual són propis de l’activitat (matrícules, entrades, abonaments i donacions de particulars). El Departament de Cultura de la Generalitat, que en els dos últims anys ha incrementat la seva col·laboració, aporta gairebé el 50% del finançament públic de l’AIMS. La resta d’ingressos provenen de la Fundació Friends of AIMS (amb seu a Califòrnia), l’Ajuntament de Solsona, l’Institut d’Estudis Ilerdencs (Diputació de Lleida), l’associació d’Artistes, Intèrprets o Executants (AIE) i el Consell Comarcal del Solsonès.

Joves de «països enemics» units per la música a l’AIMS

L’AIMS tindrà representació de països com França, Alemanya, Itàlia Suïssa, Dinamarca, Islàndia, Hongria, Egipte, Letònia, Mèxic, Equador, Cuba, Brasil, Estats Units, Portugal, Regne Unit o Romania. Per primer cop, no en vindran de residents a Rússia i Ucraïna per la guerra, però sí que intèrprets russos residents a d’altres països com Espanya o Anglaterra. «Penso que l’Acadèmia posa un cert gra de sorra per ajuntar joves que són de països enemics. Aquí s’ajuntaran israelians amb iranians, israelians amb egipcis, o armenis amb russos. S’hauran d’entendre i ho faran perquè no són polítics, són artistes», subratlla. Thiemann es va queidar de «la inactivitat» de les ambaixades, que no els han permès aconseguir el visat d’alumnes iraquians interessats en assistir a l’AIMS, malgrat que les peticions s’han fet amb temps. «Una petita nota trista per alumnes molt qualificats i que tenien una oportunitat única. Quines possibilitats tenen allà d’aprendre música clàssica? No ho hem aconseguit per culpa d’aquesta inactivitat de les ambaixades», lamentava ahir el director.