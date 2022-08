La presentació de l’AIMS es va fer ahir al migdia amb el director del certamen, Peter Thiemann, l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, i el director dels Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central, Francesc Serra. Thiemann va posar l’accent en el projecte social amb joves del Brasil. Gràcies a l’ajut econòmic de Friends of AIMS, hauran pogut venir a Solsona set estudiants que viuen en faveles de zones molt pobres d’aquest país sud-americà. Un altre projecte social destacat és el d’Armènia, d’on vindran dues joves artistes, una pianista i una violinista, gràcies a les beques que concedeix cada any la Fundació AIMS. «El suport de Friends of AIMS a la Fundació que organitza el festival i l’acadèmia ha permès ajudar amb prop de 15.000 euros diversos estudiants amb pocs recursos però amb molt talent».