Sant Joan estrenarà el 20 d’agost un festival de música alternativa

El Bages tindrà un nou certamen musical. El Tideback Festival s’estrenarà el proper dia 20 d’agost al local de La Verbena, a Sant Joan de Vilatorrada, amb l’objectiu, segons els seus fundadors, els manresans Alex Arpa (2001) i Arnau Ortiga (2001), de «restablir una escena musical alternativa potent a la Catalunya Central» i obrint-la a bandes novelles.

El certamen s’ha gestat, segons Arpa, amb l’objectiu de «promoure la relació entre artistes de música no comercial», així com de «crear un moviment rellevant que permeti fer els primers passos als grups que estan començant». I és que aquestes relacions no només pretenen que s’estableixin entre grup i públic, sinó que també es busca «crear relacions de col·laboració entre bandes». Tant Arpa, amb el grup Dogteeth com Ortiga, amb FCKMYLIFE, participen en el programa d’aquesta primera edició del festival al costat de dels torellonencs Efiura, els vigatans Bloom i els barcelonins ACRAG.

«Tideback és un nom potent que defineix clarament la nostra ambició» diu el cofundador del certamen, «que la marea [tide] alternativa que va existir torni [back], i que es potencii el moviment de la mateixa manera que es fa a l’entorn de Barcelona o a Girona». Un gènere que comprèn estils que van des de l’indie rock, passant pel grunge i acabant amb el hardcore.

El festival tindrà una periodicitat bianual, per tant, segons els fundadors, «la segona edició hauria de fer-se el desembre d’aquest any». Tot i que actualment estan centrats en l’estrena, aquest primer tast, com diu Ortiga, «ens servirà per definir els nostres objectius i aspiracions». Arpa, però, confessa que «ja estem treballant amb alguns artistes que podrien venir», i que, «en un futur tenim pensat oferir microsessions més centrades en estils del gènere alternatiu més concrets».

El certamen se celebrarà el mateix dia que s’iniciarà la Festa Major Alternativa de Manresa. Tot i la coincidència, Ortiga confia en què «tot i que efectivament compartim una part del públic objectiu, nosaltres no plantegem una festa, nosaltres volem crear una comunitat».

Les entrades anticipades ja es poden adquirir al preu de 3€. Per a comprar-les s’ha de contactar amb el festival mitjançant els missatges directes d’Instagram i els dos joves organitzadors facilitaran un número de compte on fer el bizum corresponent. En cas que el dia de l’esdeveniment encara quedessin entrades disponibles, es podrien pagar a taquilla al mateix preu. Ortiga defensa aquesta posició argumentant que «creiem que la majoria de públic del festival s’acabarà decidint de venir el darrer dia», afegint que «el benefici de la compra anticipada és que l’assistent s’assegura un lloc al festival, no que l’entrada li surti més econòmica».

Autogestió sense ànim de lucre

El Tideback Festival és un clar exemple de certamen debutant que no busca un benefici econòmic i que vol anar pas a pas per trobar el seu lloc en el món dels festivals. El que sí que tenen clar, explica Arpa, és que «les primeres edicions seran totalment autogestionades i tot el que es recapti servirà per a remunerar els grups que vinguin, als voluntaris que ens ajudin i a la Societat Coral Cultural i Recreativa La Verbena». Els organitzadors estan convençuts de que el certamen ha de donar suport als grups, ja que, «tots han apostat per una iniciativa que no saben si funcionarà, i ens sentim amb la necessitat de pagar-los», afegint que, «les formacions s’haurien de poder costejar els primers àlbums amb els diners dels festivals».