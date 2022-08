L'Acadèmia Internacional de Música de Solsona ha arrencat la 21a edició amb 110 alumnes de quatre continents del món. Per alguns és la primera vegada que hi participen i, d'altres, com el Biel, de 15 anys, repeteixen l'experiència perquè "és una oportunitat única". Fill de pianistes, el Biel toca el violoncel des dels quatre anys i, aquest dissabte, juntament amb 11 estudiants més, ha participat en un càsting per escollir els músics que tocaran a la Col·legiata de Cardona.

Precisament aquest és un dels objectius de l'AIMS: preparar els alumnes per afrontar aquelles situacions que es podran trobar durant la seva carrera professional. "Els nervis i l'estrès són part de la vida del músic", assegura el director de l'AIMS, Peter Thiemann.