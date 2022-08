És un enamorat de les tipografies i els missatges que porten a reflexionar sobre el consum i les marques. I així ho trasllada a les seves obres. Hök (Manresa, 1984), nom artístic de Toni Falcó, exposa aquests dies a Diagonal Mar tres obres de gran format creades amb tècnica mixta (acrílic sobre tela, marcadors i pintura en aerosol) en un dels aparadors buits del centre comercial barceloní.

La iniciativa neix de Diagonal Mar i la productora cultural Arkham Studio, que han produït tres exposicions (la del manresà i la de dos artistes més) per acostar l’art contemporani i local al públic que visita el centre comercial. Una manera, també, d’obrir un canal de venda que, en el cas del manresà, està funcionant: dues de les tres primers obres exposades, inspirades en l’imperi Disney, ja tenen comprador: Scrooge McDuck BitCoin i Mickey Mouse Money Bag. Ara, a l’antic Ideal, a la planta 2 del centre comercial, Hök manté La Sirenita Playboy, i ha sumat dues noves peces: Superman &Wonderwoman. The Kiss i Homer Simpson Eating a BitCoin.

Dissenyador gràfic editorial des de fa quinze anys amb un màster a l’Escola Universitària de Disseny Elisava de Barcelona, Hök és fill del pintor manresà Joaquim Falcó. Els coneixements professionals i la familiaritat amb els pinzells el van fer pensar que «podia traslladar els meus dissenys sobre tela». Per a ell, pintar «és un respir». Després de la jornada laboral hi dedica un parell d’hores. A l’estudi, subratlla, «soc jo qui marca la línia creativa, ni tinc cap ni tinc clients, en les obres impera el meu criteri i la pressió és molt relativa». El 2014 va fer el salt de la il·lustració (que recollia en llibretes) al gran format i l’esprai. Línies rectes, geometria i colors brillants a través de la pintura acrílica, el grafit, l’art digital, els marcadors i la tipografia marquen un estil que beu «de la iconografia del pop-art a través de figures com Elvis Presley i Marilyn i marques com Disney i Warner» i que, per l’ús de la tècnica, té com a parent el «concepte d’art urbà».

Venda per Internet

Des del 2019, el manresà ven la seva obra a través d’Internet en portals com Artsper & Artsy. Té obra permanent en exposició física a Lió i París a la galeria Nami Pop i els seus quadres es troben en col·leccions privades i galeries d’Estats Units, Canadà, França, Itàlia, Holanda, Xina, Japó, Mèxic, Argentina, Alemanya, Bèlgica, Grècia, Gran Bretanya, Suïssa i Espanya, entre d’altres. Explica que la seva faceta professional l’ha influït a l’hora de plantejar-se l’art d’una manera crítica: «La publicitat, el consum i el màrqueting estan íntimament relacionats amb els diners». I tampoc no nega que li agradaria viure de l’art. De fet, assegura, «hi ha mesos que guanyo més venent un parell de quadres per Internet que de dissenyador». El preu de les seves obres oscil·la entre els 500 i els 2.000 euros. Del seu pare, diu, ha après «tècnica» i ha recollit «inspiració pop».

Hök no es mou gaire per «exposar presencialment». El cost i la dificultat de trobar espais no ho facilita. En canvi, diu, «a través d’Internet arribes a tot arreu i la visibilitat és més gran, tot i que qui entra en una galeria física segurament està molt més interessat en l’art». La mostra que es pot veure a Diagonal Mar va sorgir a proposta d’Arkham Studio: «Vaig exposar amb ells en una iniciativa similar d’aparadors buits a Manlleu. L’obra es va vendre i va sortir la iniciativa de Diagonal Mar. Per al manresà, la covid i la guerra a Ucraïna han castigat el mercat de l’art. Però la tardor, diu, hauria de ser millor.